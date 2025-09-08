El decepcionante presente de Ben Simmons era difícil de predecir unos años atrás. El que llegaba a la NBA como pick n1 del Draft 2016 y con el catálogo del sucesor de LeBron James actualmente se encuentra sin equipo y ningua franquicia ha movido ficha para incorporar a este jugador por el que se peleaban por tener en el pasado.

Los problemas crónicos en la rodilla y espalda lo han convertido en un jugador pcoo atractivo y la falta de ritmo competitivo a raíz de estos inconvenientes físicos hicieron que su rendimiento vaya mermando con el paso del tiempo. De hecho, los Brooklyn Nets le rescindieron mediante un buyout en febrero de 2025 y luego fichó con Los Angeles Clippers hasta el final de temporada.

No obstante, tuvo un papel muy limitado: promedió alrededor de 5 puntos, 5.6 asistencias y 4.7 rebotes en poco más de 22 minutos por partido con los Clippers. Por eso, la franquicia angelina no tuvo interés en mantenerlo en la plantilla, pero los Lakers sí podrían hacerle hueco en la agencia libre.

¿Lakers ficha a Ben Simmons?

El periodista Nick Halden, de LA Sports Hub, informó recientemente: “Si hay alguien en la liga que puede ayudar a Simmons a entender las cosas y hacer retroceder un poco el tiempo, son LeBron James, Luka Doncić y el entrenador J.J. Redick”.

“La situación se ha complicado tanto para el agente libre Ben Simmons que, según informes, el exjugador de los LA Clippers está considerando retirarse”, completó Halden. Y cerró en su publicación: “Hay valor en traer los rebotes y la defensa a Los Angeles y ver si aún queda algo en el tanque”. De ficharlo, sería el segundo pick n1 que suma Lakers en esta agencia libre tras Deandre Ayton.

De todas formas, también habrá que ver qué propuesta la acercan a Simmons en caso de ir por él, ya que Ben viene de rechazar una oferta de un año al mínimo salarial de New York Knicks, uno de los dos finalistas de la última temporada de la NBA.