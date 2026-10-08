¿Juega LeBron James HOY en Philadelphia 76ers vs. Brooklyn Nets?

Parece que finalmente llegó el día. Este jueves, Philadephia 76ers visita a Brooklyn Nets en un nuevo juego de pretemporada de la NBA con la intención de continuar afianzando el equipo titular que buscará deslumbrar a la liga tras las incorporaciones de primer nivel que realizó. En ese sentido, con LeBron James siendo una de ella, el Rey tendría todo listo para realizar su estreno oficial con su nuevo equipo.

Publicidad

LeBron James jugaría con 76ers

El encuentro está programado para las 17:30hs del Centro de México y allí se espera que LeBron debute con los 76ers. Lo que anuncian las informaciones previas es que la idea es colocar sobre la duela el equipo estelar con James acompañado por Tyrese Maxey, Jaylen Brown y Joel Embiid como figuras de primer nivel más un quinto acompañante que sería VJ Edgecombe.

De todas maneras, resta esperar por el horario más cercano al encuentro para terminar de confirmar la alineación estelar ante un diezmado equipo de Nets. Parece ser la cita ideal para que el Rey se estrene debido a la poca complejidad que ofrece su rival en los papeles previos.

La noticia para todos aquellos que siguen atentamente la carrera del Rey es que arrastra una pequeña serie de lesiones que lo tiene a mal traer. LeBron padece artritis crónica en el pie izquierdo y ciática en la zona lumbar, por lo que tendrá que lidiar con estas complicaciones en el final de su carrera, aunque con la ilusión intacta de conseguir un último anillo.

Publicidad

En síntesis