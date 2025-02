La advertencia de Michael Jordan a los rivales de Los Angeles Lakers por el debut de Luka Doncic

Llegó el día cero para que iniciara la era de Luka Doncic en Los Angeles Lakers y el mundo de la NBA se paralizó de tal forma que hasta el mismísimo Michael Jordan decidió publicar un mensaje en tono advertencia a los rivales del equipo californiano por el debut del ‘Niño Maravilla’.

Apenas anotaba sus primeros puntos en la NBA y Doncic ya despertaba el interés de LeBron James. El deseo de ‘El Rey’ fue más que claro: “Comenzar el ‘Equipo LeBron’ y tener a Luka (Doncic) como mi primer fichaje con Nike. No creo que mis muchachos en Nike estuvieran preparados para eso. Obviamente no lo fueron, porque terminó yendo a Jordan. No sé si Luka lo sabe”.

Michael Jordan le ganó esta batalla deportiva y de marketing a LeBron y llegó a un acuerdo para que Luka Doncic firmara para la marca ‘Air Jordan’ desde el 26 de diciembre de 2019 por $100 millones de dólares. Tan bueno fue el impacto de la nueva estrella de Los Angeles Lakers que en 2023 renovó su contrato con la marca de MJ hasta 2029.

Uno de los representantes de la leyenda de los Chicago Bulls en la actual NBA empezó a mostrar los famosos tenis ‘Air Jordan’ desde la conferencia de prensa en la que lo presentaron como refuerzo estelar de los Lakers, así que fue inevitable que MJ no se hiciera presente de alguna forma ante el debut de Doncic en el equipo de Los Ángeles.

Michael Jordan advirtió a toda la NBA por el debut de Doncic en Lakers

Luka Doncic en su debut con los Lakers. (Foto: Getty Images)

En la previa al debut de Doncic en Los Angeles Lakers, Michael Jordan empezó a palpitar lo que será esta nueva era en la NBA y, por medio de su cuenta oficial en Instagram, advirtió a todos los rivales de LeBron James y compañía con el siguiente mensaje: “Buena suerte a todos. Es sólo un negocio hasta que no lo sea”.

Mensaje de Jordan sobre Doncic. (Foto: @jumpman23)

La decisión de $500.000 dólares que tomó Luka Doncic como jugador de Los Angeles Lakers

Antes de que se diera su debut con 14 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias en la victoria de Los Angeles Lakers vs. Utah Jazz del 10 de febrero por 132 a 113, Luka Doncic tomó la decisión de, por medio de su fundación, donar $500.000 dólares para los esfuerzos inmediatos de recuperación de los incendios que pasaron en Los Ángeles. “Estamos comprometidos a ayudar a los niños de las comunidades afectadas a volver a jugar y ser niños”, publicó la fundación del base esloveno.