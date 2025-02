Luka Doncic le respondió a LeBron James por la orden que le dio en su debut con Los Angeles Lakers

‘El Niño Maravilla’ llegó a Los Angeles Lakers, ya debutó en la temporada NBA 2024-25 y dejó mil y una historias por contar. El estreno de Luka Doncic tuvo a LeBron James como uno de los principales protagonistas al darle una orden a su nuevo compañero que tuvo respuesta incluida.

Justo después de que se conociera que en el círculo íntimo de LeBron se dieron cuenta que Doncic empezó a tener mayor autoridad en las decisiones del equipo, James decidió usar para calentar la camiseta con el número 77 de su nuevo compañero. Los rumores de algún tipo de molestia se fueron en 3, 2, 1 y no sería el único gesto hacia el base esloveno en el juego Lakers vs. Utah Jazz.

Llegó la hora de la primera presentación de Luka Doncic y, de manera sorpresiva, fue el último jugador en ser anunciado. Algo que siempre pasa con LeBron James al ser la estrella del equipo. El mismo base esloveno después confesaría que ‘El Rey’ fue quien le escribió para que él fuera la principal estrella de la noche.

Antes de que el balón empezara a volar contra Utah Jazz, los jugadores de Los Angeles Lakers se reunieron en la duela del estadio Crypto.com Arena y el que tomó la palabra fue LeBron con un contundente mensaje para Doncic. “Luka, sé tú mismo. No encajes, encaja a la perfección. Sé tú mismo”, dijo James y la respuesta del base estaba a punto de llegar.

La respuesta de Doncic a la orden que le dio LeBron en los Lakers

LeBron y Doncic en Lakers vs. Jazz. (Foto: Getty Images)

Luego de la victoria de los Lakers contra Utah Jazz por 132 a 113 puntos en la que anotó 14 unidades, Luka Doncic habló de la orden que le dio LeBron en su debut y le respondió por todo lo alto. “Que él diga algo así se siente increíble, me dio confianza y sabes que después de ese discurso sentí escalofríos, así que feliz de ser parte de ello”, confesó la nueva estrella del equipo californiano.

El mensaje que LeBron James le envió a Luka Doncic antes de su debut con Lakers

En una nueva muestra del gran líder que es, LeBron fue quien propicio todo para que Doncic fuera el último jugador que presentaron en el juego Lakers vs. Jazz del 10 de febrero y, de esta manera, recibió una ovación que muy pocos se imaginaron en la NBA. “Me envió un mensaje de texto esta mañana y me dijo: ‘Lo que quieras’. Para mí, que me envíe un mensaje de texto es increíble. Muestra qué tipo de persona es. Me dejó tener mi momento y estoy muy agradecido por eso“, reveló Luka en conferencia de prensa.

