Lakers, Pistons, Thunder y más: Los partidos de la NBA de HOY, lunes 10 de noviembre

La semana comienza fuerte en la NBA. Este lunes 10 de noviembre se disputarán nueve partidos de la Temporada Regular 2025-26 y destacadas franquicias como Los Angeles Lakers, Detroit Pistons, Oklahoma City Thunder o San Antonio Spurs verán actividad.

Entre los choques más atractivos de la jornada destaca el de Chicago Bulls vs. San Antonio Spurs. El cuarto de la Conferencia Oeste recibe al segundo del Oeste desde las 19:00 hs (centro de México) en el United Center y el espectáculo parece estar garantizado por la presencia de uno de los mejores jugadores de la liga: Victor Wembanyama.

Todos los partidos del lunes de 10 noviembre en la NBA

Detroit Pistons vs. Washington Wizards

Charlotte Hornets vs. Los Angeles Lakers

Chicago Bulls vs. San Antonio Spurs

Utah Jazz vs. Minnesota Timberwolves

Orlando Magic vs. Portland Trail Blazers

Miami Heat vs. Cleveland Cavaliers

Dallas Mavericks vs. Milwaukee Bucks

Phoenix Suns vs. New Orleans Pelicans

Los Angeles Clippers vs. Atlanta Hawks

Franquicias que estarían clasificando de manera directa a Playoffs

Este:

Detroit Pistons Cleveland Cavaliers New York Kincks Chicago Bulls Miami Heat Milwaukee Bucks

Oeste:

Oklahoma City Thunder San Antonio Spurs Denver Nuggets Los Angeles Lakers Houston Rockets Minnesota Timberwolves

En síntesis