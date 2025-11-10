Lakers, Pistons, Thunder y más: Los partidos de la NBA de HOY, lunes 10 de noviembre

La semana comienza fuerte en la NBA. Este lunes 10 de noviembre se disputarán nueve partidos de la Temporada Regular 2025-26 y destacadas franquicias como Los Angeles Lakers, Detroit Pistons, Oklahoma City Thunder o San Antonio Spurs verán actividad.
Entre los choques más atractivos de la jornada destaca el de Chicago Bulls vs. San Antonio Spurs. El cuarto de la Conferencia Oeste recibe al segundo del Oeste desde las 19:00 hs (centro de México) en el United Center y el espectáculo parece estar garantizado por la presencia de uno de los mejores jugadores de la liga: Victor Wembanyama.
Todos los partidos del lunes de 10 noviembre en la NBA
- Detroit Pistons vs. Washington Wizards
- Charlotte Hornets vs. Los Angeles Lakers
- Chicago Bulls vs. San Antonio Spurs
- Utah Jazz vs. Minnesota Timberwolves
- Orlando Magic vs. Portland Trail Blazers
- Miami Heat vs. Cleveland Cavaliers
- Dallas Mavericks vs. Milwaukee Bucks
- Phoenix Suns vs. New Orleans Pelicans
- Los Angeles Clippers vs. Atlanta Hawks
Franquicias que estarían clasificando de manera directa a Playoffs
Este:
- Detroit Pistons
- Cleveland Cavaliers
- New York Kincks
- Chicago Bulls
- Miami Heat
- Milwaukee Bucks
Oeste:
- Oklahoma City Thunder
- San Antonio Spurs
- Denver Nuggets
- Los Angeles Lakers
- Houston Rockets
- Minnesota Timberwolves
