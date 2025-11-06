Uno de los partidos más esperados en el inicio de una nueva temporada de la NBA llegó este miércoles con el duelo que protagonizaron Los Angeles Lakers y San Antonio Spurs. En California, las estrellas se midieron y cumplieron con todos los pronósticos al regalar un verdadero espectáculo que dejó una nueva jugada viral de Victor Wembanyama.

El francés fue protagonista fundamental del encuentro luego de sumar 19 puntos, ocho rebotes y tres asistencias en 33 minutos que no pudieron ser más, ya que terminó siendo expulsado por haber llegado a seis faltas. Sin embargo, y aunque el resultado terminó 118-116 a favor de Lakers, Wemby se lució de excelente manera con una jugada viral en la que expuso a Bronny James.

La jugada viral de Wembanyama sobre Bronny James

El hijo de LeBron (El Rey estaba en el banquillo observando las acciones mientras se recupera de una lesión), intentó ponerse frente a frente con Wembanyama para defenderlo, pero no estuvo ni cerca de lograr su cometido. Victor atacó a su contrincante, se posteó y lo dejó en el piso para poder definir de frente a la canasta y sumar dos unidades más a su equipo y registro personal.

Apenas unos instantes después, en el segundo cuarto, Wemby aprovechó su mano caliente y recibió un balón abierto. Sin arriesgar el tiro de tres, observó un enorme vacío en la pintura y atacó el espacio para volcarla de enorme manera. El pívot se llevó otro poster sobre el rostro de Bronny.

El duelo de jóvenes más esperado terminó con un claro dominio por parte de Wembanyama. El hijo de LeBron culminó la jornada con cinco apenas dos puntos y un rebote en cinco minutos de juego. Bronny continúa adquiriendo experiencia en la liga, mientras que el francés ya está afrontando su tercer año en la liga, por lo que la diferencia entre ambos es más grande de lo que se puede imaginar.

