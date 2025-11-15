Stephen Curry es inoxidable. El base de Golden State Warriors ya tiene 37 años, pero sus registros siguen siendo de extraterrestre y semana a semana confirma que los que lo catalogan como el mejor tirador de todos los tiempos de la NBA no están equivocados.

Este viernes por la noche, San Antonio Spurs recibió a los Warriors en el AT&T Center de Texas por la NBA Cup 2025 con todas sus figuras en cancha. Sin embargo, ni Victor Wembanyama ni nadie bastó para detener a un Curry que se despachó con 49 puntos (9 triples).

Tras esta formidable actuación, la cuenta oficial de la NBA publicó un posteo en X con las jugadas más destacas de Curry en la victoria de los Warriors sobre los Spurs y el video ya tiene más de 2,4 millones de reproducciones en menos de 24 horas. Además, 20 mil usuarios le dieron ‘me gusta’ y otros 4 mil repostearon.

Curry igualó un récord de Michael Jordan

Tras registrar 49 puntos en la ajustada victoria de los Warriors ante San Antonio Spurs, Stephen Curry se convirtió en el segundo jugador de la historia en anotar 45 puntos o más en dos partidos consecutivos después de cumplir 35 años. ¿El anterior? Un tal Michael Jordan.

