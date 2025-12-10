Qué pasa si Cruz Azul pierde, empata o gana con Flamengo por la Copa Intercontinental 2025

En el marco del Derbi de las Américas por la Copa Intercontinental 2025, Cruz Azul y Flamengo se cruzan este miércoles 10 de diciembre desde las 11:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Áhmad bin Ali de la ciudad de Rayan. Ambos equipos van por el título que otorga la FIFA y la clasificación a la Challenger Cup, donde ya espera el Pyramids FC de Egipto.

Publicidad

Publicidad

El equipo conducido por Nicolás Larcamón está en el torneo luego de ganar la Concachampions 2025 ante Vancouver Whitecaps a mitad de año. Se medirá ante el Fla, que viene de ganar hace apenas unos día la definición de la Copa Libertadores 2025 ante Palmeiras.

¿Qué pasa si Cruz Azul gana contra Flamengo por la Copa Intercontinental 2025?

Si Cruz Azul le gana a Flamengo en Medio Oriente automáticamente estará en la próxima instancia del torneo internacional. No importa por la cantidad de goles o la diferencia, si marcan los dos o no. Los Celestes estarán presentes en el próximo duelo por la Challenger Cup.

¿Qué pasa si Cruz Azul empata contra Flamengo por la Copa Intercontinental 2025?

Si Cruz Azul empata ante Flamengo por el Derbi de las Américas, ya sea con o sin goles, se jugará un tiempo suplementario de media hora de dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si persiste la igualdad, todo se definirá en la tanda de penales.

Publicidad

Publicidad

¿Qué pasa si Cruz Azul pierde contra Flamengo por la Copa Intercontinental 2025?

ver también Las probables alineaciones de Cruz Azul vs. Flamengo por la Copa Intercontinental 2025

Si Cruz Azul pierde ante Flamengo, ya sea en los 90 minutos reglamentarios, tiempo extra o penales, estará eliminado del torneo. Al ser una llave a partido único, no hay chance de revancha en caso de que la Máquina Cementera caiga en este compromiso.

En síntesis