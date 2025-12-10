Es tendencia:
Qué pasa si Cruz Azul pierde, empata o gana con Flamengo por la Copa Intercontinental 2025

Los destinos de los Celestes según su resultado ante el Mengao el Derbi de las Américas en el certamen internacional en Qatar.

Por Agustín Zabaleta

El escenario de Cruz Azul según el resultado ante Flamengo por la Copa Intercontinental 2025
En el marco del Derbi de las Américas por la Copa Intercontinental 2025Cruz Azul y Flamengo se cruzan este miércoles 10 de diciembre desde las 11:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Áhmad bin Ali de la ciudad de Rayan. Ambos equipos van por el título que otorga la FIFA y la clasificación a la Challenger Cup, donde ya espera el Pyramids FC de Egipto.

El equipo conducido por Nicolás Larcamón está en el torneo luego de ganar la Concachampions 2025 ante Vancouver Whitecaps a mitad de año. Se medirá ante el Fla, que viene de ganar hace apenas unos día la definición de la Copa Libertadores 2025 ante Palmeiras.

¿Qué pasa si Cruz Azul gana contra Flamengo por la Copa Intercontinental 2025?  

Si Cruz Azul le gana a Flamengo en Medio Oriente automáticamente estará en la próxima instancia del torneo internacional. No importa por la cantidad de goles o la diferencia, si marcan los dos o no. Los Celestes estarán presentes en el próximo duelo por la Challenger Cup.

¿Qué pasa si Cruz Azul empata contra Flamengo por la Copa Intercontinental 2025?  

Si Cruz Azul empata ante Flamengo por el Derbi de las Américas, ya sea con o sin goles, se jugará un tiempo suplementario de media hora de dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si persiste la igualdad, todo se definirá en la tanda de penales.

¿Qué pasa si Cruz Azul pierde contra Flamengo por la Copa Intercontinental 2025? 

Si Cruz Azul pierde ante Flamengo, ya sea en los 90 minutos reglamentarios, tiempo extra o penales, estará eliminado del torneo. Al ser una llave a partido único, no hay chance de revancha en caso de que la Máquina Cementera caiga en este compromiso.

En síntesis

  • Si Cruz Azul gana, se clasifica automáticamente a la próxima instancia, la Challenger Cup.
  • Si el partido de Cruz Azul empata, habrá tiempo suplementario y luego penales.
  • Si Cruz Azul pierde contra Flamengo queda eliminado al ser la llave a partido único.
