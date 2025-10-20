La espera se hizo larga pero el día está cada vez más cerca y comienza una nueva temporada de la NBA. Este martes habrá dos partidos más que interesantes que los fans esperan con ansías. La emoción vuelve a invadir a los aficionados del básquetbol con el regreso de una de las ligas más importantes y seguidas del mundo.

Como en cada temporada, el equipo campeón es el encargado de abrir el calendario oficial. En esta ocasión, el primer duelo será entre Oklahoma City Thunder y Houston Rockets, que se medirán en el Paycom Center a partir de las 17:30 hs de la CDMX.

El otro encuentro de la jornada será uno de los más esperados: Los Ángeles Lakers frente a Golden State Warriors, en el Crypto.com Arena desde las 20:00 hs de la CDMX. Dos equipos históricos que siempre entregan grandes duelos y que abrirán la temporada.

Sin embargo, los Lakers no podrán contar con una de sus máximas figuras en este debut tan importante. El conjunto angelino deberá afrontar el compromiso sin su capitán y líder dentro y fuera de la cancha, LeBron James, quien no estará disponible para el primer partido.

¿Por qué no juega LeBron James?

El “King” atraviesa una lesión en el nervio ciático que lo ha venido aquejando desde las últimas semanas de la pretemporada y que le impide estar al 100% físicamente. Los médicos del equipo decidieron no arriesgarlo en el debut y darle el tiempo necesario para su recuperación.

Se estima que LeBron estará fuera de las canchas entre tres y cuatro semanas, por lo que se perderá varios encuentros del inicio de la NBA 2025-26. Los Lakers deberán adaptarse a su ausencia y buscar alternativas para mantener un buen arranque en una temporada que se anticipa apasionante.