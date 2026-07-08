Brad Stevens se sentó ante los medios de comunicación para ofrecer las explicaciones pertinentes tras el traspaso de Jaylen Brown. Después de días de conjeturas y explicaciones sobre uno de los movimientos más impactantes de los últimos tiempos en la NBA, el Presidente de Operaciones del Trébol analizó lo sucedido con la estrella ya no milita en las filas verdes.

Publicidad

Boston necesitaba espacio salarial.

El argumento central de la directiva se basó estrictamente en las limitaciones financieras de la liga y la proyección del tope salarial. Stevens explicó que resultaba complejo diagramar un panorama competitivo a largo plazo con el 70% del espacio comprometido en solo dos figuras.

La explicación institucional omitió que el jugador adquirido, Paul George, quien llegó desde Philadelphia 76ers por Brown, absorberá casi el 33% del límite salarial con un contrato extenso y mayor edad. A pesar de esa omisión en las cifras, el mánager elogió las condiciones del alero como un complemento de lujo en ambos lados de la cancha. Stevens también criticó las rigideces del nuevo convenio colectivo y recordó que, en el último campeonato del equipo, el dúo estelar apenas ocupaba el 47% del presupuesto.

Brad Stevens dio detalles inéditos de la salida de Jaylen Brown. (GETTY IMAGES)

Publicidad

“Si hubiese una regla que permitiese que esos contratos ocupasen solo el 25% en el caso de jugadores que tú mismo drafteas no estaríamos sentados aquí. Cuando ganamos, Brown y Tatum ocupaban solo el 47% del cap. Creo que es un movimiento que nos da más flexibilidad y oportunidades para seguir siendo muy competitivos“, comentó Stevens a los medios.

De esta manera, el futuro luce llamativo para Celtics. Aunque las explicaciones de Stevens a nivel económico no resisten debate, la realidad es que en el aspecto deportivo la franquicia de Massachussets no luce como una de las candidatas fuertes a pelear por el anillo la próxima temporada y sin mencionar que reforzó de manera letal a un rival directo de la Conferencia Este.

En síntesis

Brad Stevens ofreció explicaciones oficiales tras confirmarse el traspaso de Jaylen Brown .

ofreció explicaciones oficiales tras confirmarse el traspaso de . El tope salarial de la liga caerá 35 millones por debajo de lo esperado.

de lo esperado. El jugador adquirido, Paul George, absorberá casi el 33% del límite salarial del equipo.