Mientras Lionel Messi ganó 140 millones, el dinero que acumuló LeBron James en 2026

Mientras Lionel Messi alcanzó los 140 millones de dólares en ganancias durante 2026, LeBron James volvió a aparecer entre los atletas mejor pagados del mundo gracias a sus contratos deportivos, negocios e inversiones fuera de las canchas.

A lo largo de la historia del deporte siempre existieron figuras capaces de marcar una época dentro y fuera de las canchas. Más allá de los títulos y récords, algunos lograron generar grandes ingresos a lo largo de su carrera gracias a acuerdos comerciales, inversiones y salarios millonarios.

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Dos de esos casos son los de Lionel Messi y LeBron James, quienes continúan siendo protagonistas absolutos incluso en la etapa final de sus carreras. El argentino sigue brillando en la MLS defendiendo la camiseta de Inter Miami, mientras que LeBron continúa compitiendo al máximo nivel con Los Angeles Lakers en la NBA.

Según el último ranking publicado por Forbes, Messi ocupa actualmente el tercer lugar entre los deportistas que más dinero ganan en el mundo, solamente por detrás de Cristiano Ronaldo y Saúl Álvarez. El rosarino acumuló ingresos cercanos a los 140 millones de dólares durante 2026.

Lionel Messi jugando en la MLS con Inter Miami (Getty Images)

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De esa cifra, 70 millones llegaron dentro del campo y otros 70 millones gracias a acuerdos comerciales y negocios fuera del futbol. Además de su contrato con Inter Miami, Messi también obtiene ingresos importantes por acuerdos relacionados con la MLS y asociaciones con marcas internacionales como Adidas, Apple TV, Mastercard, Michelob Ultra y Duracell.

Por su parte, LeBron James aparece en el cuarto lugar del ranking mundial con ganancias cercanas a los 137,8 millones de dólares. Más allá de su salario en la NBA, gran parte de sus ingresos provienen de inversiones y acuerdos comerciales. El histórico jugador de los Lakers es socio de Fenway Sports Group, empresa que controla franquicias históricas como los Boston Red Sox y Liverpool FC.

LeBron James en la NBA con Lakers (Getty Images)

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Además, LeBron sigue expandiendo sus negocios fuera del básquet. En los últimos meses participó en inversiones millonarias, mantiene acuerdos con marcas como DraftKings, Hennessy y Richard Mille, y también continúa creciendo con su podcast “Mind The Game”, que conduce junto a Steve Nash.

Los 10 deportistas que más dinero ganan en la actualidad

Cristiano Ronaldo – 300 millones de dólares.

Saúl Álvarez – 170 millones de dólares.

Lionel Messi – 140 millones de dólares.

LeBron James – 137,8 millones de dólares.

Shohei Ohtani – 127,6 millones de dólares.

Stephen Curry – 124,7 millones de dólares.

Jon Rahm – 107 millones de dólares.

Karim Benzema – 104 millones de dólares.

Kevin Durant – 103,8 millones de dólares.

Lewis Hamilton – 100 millones de dólares.

En sintesis

El astro argentino Lionel Messi generó ingresos por 140 millones de dólares durante el año 2026.

generó ingresos por 140 millones de dólares durante el año 2026. El basquetbolista estadounidense LeBron James ocupa el cuarto lugar del ranking mundial con 137,8 millones.

ocupa el cuarto lugar del ranking mundial con 137,8 millones. El jugador de los Lakers conduce el podcast deportivo “Mind The Game” en colaboración con Steve Nash.