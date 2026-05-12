Las 3 alternativas que tiene LeBron James tras el fracaso de Lakers en Playoffs: una es el retiro

La franquicia angelina fue barrida por Oklahoma City Thunder en semifinales de Conferencia y el futuro de 'The King' es una incógnita.

La temporada de LeBron James finalizó este lunes 11 de mayo luego de la cuarta caída consecutiva de Los Angeles Lakers ante Oklahoma City Thunder en las semifinales de la Conferencia Oeste en los Playoffs de la NBA 2026. Ahora, el máximo anotador de la historia será agente libre sin restricciones a partir de junio y su futuro es una incógnita.

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LeBron ya logró todo en la NBA y hasta se dio el lujo de compartir equipo con su hijo, Bronny. Por eso, la idea del retiro luego de su 23° temporada en la liga no es descabellada.

No obstante, él mismo declaró en conferencia de prensa luego de la reciente eliminación de Lakers al ser consultado sobre sus planes a futuro en la NBA: “Cuando lo sepa, ustedes lo sabrán. No lo sé. No tengo ni idea. Solo quiero vivir, eso es todo”.

Ahora bien, aunque no hay certezas sobre lo que va a decidir el ’23’, lo cierto es que hay tres alternativas que se imponen por encima de otros panoramas. Una de ellas es el retiro, pero hay dos franquicias que están dispuestas a abrirle la puerta en la temporada baja.

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Las 3 alternativas que baraja LeBron James

El retiro : LeBron James es el jugador más veterano de la NBA con 41 años y no sería extraño que decida dar un paso al costado. Las lesiones lo han afectado más de la cuenta en su 23° temporada y, salvo un proyecto de campeonato, difícilmente siga jugando.

: LeBron James es el jugador más veterano de la NBA con 41 años y no sería extraño que decida dar un paso al costado. Las lesiones lo han afectado más de la cuenta en su 23° temporada y, salvo un proyecto de campeonato, difícilmente siga jugando. Cleveland Cavaliers : Si LeBron decide seguir en otro equipo, no hay mejor escenario que Cavaliers por diversos factores: entorno familiar, una plantilla capaz de competir por el título y la oportunidad de despedirse de la que sin duda es su afición más querida en una tercera etapa.

: Si LeBron decide seguir en otro equipo, no hay mejor escenario que Cavaliers por diversos factores: entorno familiar, una plantilla capaz de competir por el título y la oportunidad de despedirse de la que sin duda es su afición más querida en una tercera etapa. Golden State Warriors: En abril, The Athletic informó que “el interés de los Warriors en James este verano sigue siendo serio”. LeBron tiene una gran relación con Stephen Curry y Draymond Green, además de haber sido dirigido por Steve Kerr en los Juegos Olímpicos.

LeBron James con los jerseys de Cavaliers y Warriors (Getty Images/Google Gemini)

En síntesis

LeBron James terminó su 23° temporada el 11 de mayo tras caer ante Oklahoma City.

terminó su 23° temporada el tras caer ante Oklahoma City. El jugador de 41 años será agente libre sin restricciones a partir de junio próximo.

será a partir de junio próximo. Las opciones para su futuro incluyen el retiro, Cleveland Cavaliers o Golden State Warriors.