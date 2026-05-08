¿Qué necesita Lakers para clasificar a la final de la Conferencia Oeste en los Playoffs de la NBA?

Las ilusiones de Los Angeles Lakers de luchar por el anillo esta temporada comienzan a apagarse. La franquicia angelina superó con éxito la primera ronda de los Playoffs de la NBA ante Houston Rockets, pero ahora están en desventaja en la serie contra Oklahoma City Thunder.

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OKC, último campeón de la liga y candidato a repetir el título, se impuso en los primeros dos juegos por 108-90 y 125-107, respectivamente. Estos resultados dejan a Lakers contra las cuerdas, con el valor agregado de que siguen sin poder contar con el lesionado Luka Doncic.

La clasificación a la final de la Conferencia Oeste está cuesta arriba en Lakers, pero no es una tarea imposible, sobre todo si LeBron James está en el equipo. No obstante, si existe una remota chance de remontar, ya saben que tendrá que ser mínimo a seis juegos.

Esto necesita Lakers para remontar la serie ante OKC

Opción 1 : Ganar los próximos cuatro partidos y clasificar con un global de 4-2.

: Ganar los próximos cuatro partidos y clasificar con un global de 4-2. Opción 2: darse el lugar a sufrir una derrota más y ganar la serie por 4-3 en el Game 7.

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LeBron James celebra con el jersey de Lakers (Getty Images)

Oklahoma City Thunder no pierde tres partidos seguidos desde hace más de un año

Si observamos el historial de OKC, la tarea de Lakers parece prácticamente imposible. La peor recha de la franquicia de Oklahoma en la presente temporada fue de apenas dos derrotas consecutivas, ambas ante San Antonio Spurs en diciembre de 2025.

En síntesis

Oklahoma City Thunder lidera 2-0 tras vencer a los Lakers por 108-90 y 125-107.

lidera 2-0 tras vencer a los por 108-90 y 125-107. Los Lakers , liderados por LeBron James , siguen sin contar con el lesionado Luka Doncic .

, liderados por , siguen sin contar con el lesionado . OKC no pierde tres juegos seguidos desde sus caídas ante Spurs en diciembre de 2025.