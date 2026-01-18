Es tendencia:
El video del duelo entre Anthony Edwards y Wembanyama que superó el millón de vistas

San Antonio Spurs se llevó el partido por 126-123 a pesar del recital de la figura de Minnesota Timberwolves.

Por Leandro Barraza

Anthony Edwards y Victor Wembanyama dieron espectáculo en la NBA
© GETTY IMAGESAnthony Edwards y Victor Wembanyama dieron espectáculo en la NBA

Anthony Edwards y Victor Wembanyama protagonizaron una batalla para el recuerdo en el partido entre San Antonio Spurs y Minnesota Timberwolves por la Temporada Regular de la NBA.

El encuentro llegó al último cuarto igualado y fue entonces cuando las figuras de las respectivas franquicias anotaron una seguidilla de puntos consecutivos que dio que hablar en las redes sociales.

A falta de tres minutos para el final, Edwards penetró y metió un doble para poner a los Timberwolves arriba. Sin embargo, en la respuesta de los Spurs, Wembanyama hizo lo propio para empatar 110-110.

Ahora bien, acto seguido, Ant se despachó con un triple para volver a poner en ventaja a su equipo, pero Wemby no se achicó y también encestó de tres. El video de este momento se viralizó rápidamente y superó el millón de visualizaciones en menos de 24 horas.

San Antonio Spurs amargó la fiesta de Anthony Edwards

Finalmente, Anthony Edwards terminó el partido con 55 puntos, su nuevo career-high. No obstante, los Spurs se terminaron llevando el triunfo por 126-123 e hizo inútil la brillante actuación de Ant-Man.

Jayson Tatum ilusionó a toda la NBA con solo dos palabras

En síntesis

  • San Antonio Spurs venció 126-123 a Minnesota Timberwolves en la temporada regular de la NBA.
  • Anthony Edwards anotó 55 puntos, su nuevo récord personal, pese a la derrota.
  • Victor Wembanyama protagonizó un duelo viral de anotaciones contra Edwards en el último cuarto.
leandro barraza
Leandro Barraza
