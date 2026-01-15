Pidió salir de Warriors y el presidente de Lakers lo quiere: Inesperado refuerzo llegaría para LeBron y Doncic

La cuenta regresiva para que se acaben los intercambios en la temporada NBA 2025-26 suena cada vez más fuerte y Los Angeles Lakers estarían a punto de hacer un traspaso bomba por un jugador que pidió salir de Golden State Warriors. ¡LeBron James se ilusiona!

Al inicio de la temporada, Golden State Warriors decidió darle un contrato a un compañero de Stephen Curry por dos años y $46.8 millones de dólares porque seguían confiando en que podía explotar en su quinta campaña en la NBA. ¡Esto no pasó!

A pesar de que empezó siendo titular los primeros 12 partidos de la temporada y que el entrenador Steve Kerr lo llegó a llamar un titular seguro, el protagonista de esta historia no ha jugado un solo minuto en los últimos 13 juegos de Golden State Warriors hasta la jornada NBA del 15 de enero. Era inevitable que no tomara una decisión.

El jugador que pidió salir de Warriors y que el presidente de Lakers lo quiere para LeBron y Doncic

LeBron James con el jugador de Warriors que llegaría a Lakers. (Foto: Getty Images)

Justo el mismo día en el que el periodista Shams Charania, de ESPN, reveló que Jonathan Kuminga le exigió un traspaso a los Warriors, Dalton Johnson, de NBC Sports, publicó que “el presidente de operaciones de baloncesto de los Lakers, Rob Pelinka, es fanático de Kuminga, dicen las fuentes, y le gusta la idea de él como ala atlética en un equipo dirigido por Luka Doncic”.

ver también Fue campeón de la NBA y estaría cerca de llegar a Warriors: El refuerzo que ilusiona a Curry y Butler

¿Cuándo es la fecha límite de intercambios en la temporada NBA 2025-26?

Con el rumor instalado de que Jonathan Kuminga podría convertirse en nuevo jugador de Los Angeles Lakers, empieza a crecer la tensión para que lleguen las 15:00 ET del jueves 5 de febrero: hora y día de la fecha límite de intercambios de la temporada NBA 2025-26.

