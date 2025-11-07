¿Qué lesión tiene Stephen Curry y cuándo vuelve a jugar en la NBA con Golden State Warriors?

Este viernes es día de acción en la NBA con la continuidad de la Cup, esta competencia incorporada hace pocas temporadas que busca añadir un tanto más de competitividad a la acción de la campaña regular. En ese sentido, será momento de ver en acción a los Golden State Warriors que no contarán con la figura principal de Stephen Curry dentro de la duela.

Publicidad

Publicidad

El base comenzó de gran manera el año deportivo con la franquicia de San Francisco, pero un inesperado revés lo dejó fuera de las canchas, por lo que no podrá ser parte de la acción de este viernes ante Denver Nuggets en condición de visitante.

En las últimas horas, el base estuvo acusando un resfrío que no le permite desempeñarse con normalidad dentro de la cancha. Aunque afortunadamente no existe ningún tipo de lesión física que lo complique, lo cierto es que el malestar lo marginará de la competencia por tiempo indeterminado.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

Al tratarse de un resfrío, será cuestión de días hasta que se recupere de forma tal en la que sienta cómodo para volver a jugar. De cualquier manera, se espera que su baja sea corta y de apenas unos días, sin extender demasiado la preocupación de tener que afrontar los distintos partidos sin su presencia.

El Chef es el líder absoluto del nuevo proyecto de Warriors. Golden State está tras la posibilidad de permitirle a Curry ganar un último anillo y es por eso que lo han rodeado de figuras de peso y de jóvenes con hambre capaces de nutrirse de su experiencia. Ante Nuggets será una prueba de fuego para demostrar que pueden responder sin Steph.

ver también No fue Curry: La estrella NBA que hizo reaccionar a Cristiano Ronaldo por un serio problema

En síntesis

Stephen Curry , la figura principal de Golden State Warriors , no jugará el viernes por un resfrío.

, la figura principal de , el viernes por un resfrío. El base no estará en el partido ante Denver Nuggets en condición de visitante por la continuidad de la Cup .

estará en el partido ante en condición de por la continuidad de la . La baja de Curry es por un resfrío y se espera que su ausencia de la duela sea de apenas unos días.

Publicidad