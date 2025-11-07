¿Qué partidos de la NBA se juegan HOY viernes 7 de noviembre por la Temporada Regular?

En la previa de un nuevo fin de semana, la NBA le da la bienvenida al viernes con múltiples partidos para que los aficionados puedan disfrutar de algunas de las estrellas más importantes que tiene la liga. En ese contexto, a continuación podrás revisar los partidos más destacados de la jornada para que no te pierdas de ningún detalle.

Desde Giannis Antetokounmpo, hasta Kevin Durant y Donovan Mitchell serán algunas de las figuras más relevantes de la acción del viernes 7 de noviembre. Sin embargo, parte de la atención se irá con Jaylen Brown y los Boston Celtics que no comenzaron la temporada 2025-26 de la mejor manera, debido a lo mucho que se espera de ellos.

Si bien es cierto que cuentan con la baja de Jayson Tatum, lo cierto es que en Massachussets se buscan otro tipo de resultados. Ahora, para intentar acomodar el récord de 4-5 que acumulan a la fecha, visitarán al difícil Orlando Magic en Florida en un partido que es una moneda al aire, por lo igualado que se ha tornado el nivel de juego.

Partidos de la NBA, hoy viernes 7 de noviembre

18:00 hs (CDMX) Orlando Magic vs. Boston Celtics

18:00 hs (CDMX) Washington Wizards vs. Cleveland Cavaliers

18:30 hs (CDMX) San Antonio Spurs vs. Houston Rockets

18:30 hs (CDMX) Brooklyn Nets vs. Detroit Pistons

18:30 hs (CDMX) Atlanta Hawks vs. Toronto Raptors

19:00 hs (CDMX) Miami Heat vs. Charlotte Hornets

19:00 hs (CDMX) Milwaukee Bucks vs. Chicago Bulls

19:00 hs ( CDMX) Memphis Grizzlies vs. Dallas Mavericks

19:00 hs (CDMX) Minnesota Timberwolves vs. Utah Jazz

21:00 hs (CDMX) Denver Nuggets vs. Golden State Warriors

21:00 hs (CDMX) Sacramento Kings vs. Oklahoma City Thunder

