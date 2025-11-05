Así reaccionó Stephen Curry cuando LeBron James le dijo que había destruido el juego de la NBA

En una de esas charlas de colección, Stephen Curry se sentó con LeBron James y Steve Nash en el podcast ‘Mind the game’ (Cuidado con el juego) y dejaron mil unas declaraciones para hablar. Una de estas, fue la épica reacción de ‘El Chef’ cuando la estrella de los Lakers le dijo que había destruido el baloncesto de la NBA.

La charla empezó picante y Nash, exjugador de la NBA por 18 años y actual integrante del Salón de la Fama Naismith Memorial, confesó que Curry lo llevó a retirarse. “Fuimos a jugar la pretemporada contra estos chicos en Ontario, California o algún sitio así. Ni siquiera lo recuerdo. Y bueno, salimos a la cancha. Estaba marcando a Steph. Creo que anotaron como 50 puntos en el primer cuarto. Quizás fueron 45, pero se sintió como si hubieran anotado 50, ¿no? Corría por todas partes. Yo pensaba: ‘Me duele la espalda’. Estuve como literalmente tres o cuatro días más pensándolo. Y dije: sí, creo que es el momento”, reveló el ocho veces All-Star de la NBA.

Luego, Stephen Curry no dudó en elogiar la ética de trabajo de LeBron James diciendo que “el año pasado, durante la preparación para los Juegos Olímpicos, cuando entramos al vestuario, no habíamos jugado juntos. Solo había oído hablar de su ética de trabajo, la enorme cantidad de tiempo que le dedicaba y cómo cuidaba su cuerpo. Pero cuando ves a alguien de ese nivel, que no podía ganarle en el gimnasio por la mañana, era como si hubiera una energía de complicidad, como si todos supiéramos que esto es lo que te hace ser quien eres en la cancha, lo que te prepara para los momentos decisivos“.

LeBron James acusó a Stephen Curry de arruinar el baloncesto de la NBA

LeBron James acuso a Stephen Curry de arruinar el juego. (Foto: Getty Images)

En su papel de panelista en el podcast ‘Mind the game’ (Cuidado con el juego), LeBron le preguntó a Curry en qué punto se había dado cuenta lo trascendente que se había vuelto lo que hacía en las duelas para toda una generación de jugadores. En ese momento, Steve Nash miró a la estrella de Golden State Warriors y le dijo en buen tono que había arruinado el juego de la NBA. James no se contuvo y agregó que ‘El Chef’ había destruido por completo el juego. La reacción de Steph iba a llegar en 3, 2, 1…

La épica reacción de Curry cuando LeBron le dijo que destruyó la NBA

Luego de soltar un par de carcajadas porque LeBron lo acusó de destruir el juego, ya que todos ahora quieren tirar triples desde cualquier distancia, Stephen Curry respondió que se dio cuenta de que cambió la NBA por completo cuando “Trae Young llegó a la liga, fue la primera persona de la que dijeron que era como mi sucesor. Aunque es un jugador diferente. Lo conocí cuando estaba en la preparatoria. Quizás esa fue la primera vez que pensé en ello o realmente me di cuenta del impacto que había tenido”.

