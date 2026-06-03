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San Antonio Spurs vs. New York Knicks: quintetos iniciales, hora y lugar del Juego 1 de las Finales de la NBA

Repasa los detalles más importantes sobre una serie que promete pasar a la historia grande del deporte.

San Antonio Spurs y New York Knicks comienzan las Finales de la NBA.
© GETTY IMAGESSan Antonio Spurs y New York Knicks comienzan las Finales de la NBA.

Se terminó la espera de meses y por fin está todo listo para que comiencen las Finales de la NBA. Este miércoles se disputa el Juego 1 de la serie que enfrentará a San Antonio Spurs y New York Knicks como el mejor del Oeste y Este, respectivamente. A continuación, te contamos todo lo que tienes que saber para que no te pierdas ningún detalle.

Todo sobre el Juego 1 de las Finales de la NBA

Desde las 18:30hs del Centro de México, comenzará la acción en Texas, sede en la que se llevarán a cabo los dos primeros encuentros y un posible séptimo en caso de que la definición se extienda al máximo. Vale destacar que el horario de toda la serie será el mismo en cada compromiso.

En relación a los quintetos de uno y otro, no se esperan mayores novedades. Afortunadamente para ambos equipos, la salud acompañó en el momento más importante del año y las figuras más destacadas de ambas plantillas estarán a disposición de sus respectivos entrenadores. Por el lado de Spurs, Victor Wembanyama y De’Aaron Fox aparecen como las estrellas más destacadas, mientras que por el lado de Knicks se espera que destaquen Jalen Brunson y Karl Anthony-Towns.

Quinteto de San Antonio Spurs para recibir a New York Knicks:

  • Stephon Castle
  • De’Aaron Fox
  • Devin Vassell
  • Julian Champagnie
  • Victor Wembanyama

Quinteto de New York Knicks para visitar a San Antonio Spurs:

  • Jalen Brunson
  • Mikal Bridges
  • Josh Hart
  • OG Anounoby
  • Karl Anthony-Towns

Calendario de las Finales de la NBA

  • Juego 1: miércoles 3 de junio (en Texas)
  • Juego 2: viernes 5 (en Texas)
  • Juego 3: lunes 8 (En Nueva York)
  • Juego 4: miércoles 10 (En Nueva York)
  • Juego 5 (en caso de ser necesario): sábado 13 (en Texas)
  • Juego 6 (en caso de ser necesario): martes 16 (En Nueva York)
  • Juego 7 (en caso de ser necesario): viernes 19 (en Texas)
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La Inteligencia Artificial hizo su pronóstico para las Finales de la NBA 2026 entre Knicks y Spurs

En síntesis

  • El Juego 1 de las Finales de la NBA inicia este miércoles entre Spurs y Knicks.
  • El partido comenzará a las 18:30hs del Centro de México con sede en Texas.
  • Las estrellas de San Antonio Spurs serán Victor Wembanyama y De’Aaron Fox.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
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