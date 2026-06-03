San Antonio Spurs vs. New York Knicks: quintetos iniciales, hora y lugar del Juego 1 de las Finales de la NBA

Se terminó la espera de meses y por fin está todo listo para que comiencen las Finales de la NBA. Este miércoles se disputa el Juego 1 de la serie que enfrentará a San Antonio Spurs y New York Knicks como el mejor del Oeste y Este, respectivamente. A continuación, te contamos todo lo que tienes que saber para que no te pierdas ningún detalle.

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Todo sobre el Juego 1 de las Finales de la NBA

Desde las 18:30hs del Centro de México, comenzará la acción en Texas, sede en la que se llevarán a cabo los dos primeros encuentros y un posible séptimo en caso de que la definición se extienda al máximo. Vale destacar que el horario de toda la serie será el mismo en cada compromiso.

En relación a los quintetos de uno y otro, no se esperan mayores novedades. Afortunadamente para ambos equipos, la salud acompañó en el momento más importante del año y las figuras más destacadas de ambas plantillas estarán a disposición de sus respectivos entrenadores. Por el lado de Spurs, Victor Wembanyama y De’Aaron Fox aparecen como las estrellas más destacadas, mientras que por el lado de Knicks se espera que destaquen Jalen Brunson y Karl Anthony-Towns.

Quinteto de San Antonio Spurs para recibir a New York Knicks:

Stephon Castle

De’Aaron Fox

Devin Vassell

Julian Champagnie

Victor Wembanyama

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Quinteto de New York Knicks para visitar a San Antonio Spurs:

Jalen Brunson

Mikal Bridges

Josh Hart

OG Anounoby

Karl Anthony-Towns

Calendario de las Finales de la NBA

Juego 1: miércoles 3 de junio (en Texas)

Juego 2: viernes 5 (en Texas)

Juego 3: lunes 8 (En Nueva York)

Juego 4: miércoles 10 (En Nueva York)

Juego 5 (en caso de ser necesario): sábado 13 (en Texas)

Juego 6 (en caso de ser necesario): martes 16 (En Nueva York)

Juego 7 (en caso de ser necesario): viernes 19 (en Texas)

En síntesis

El Juego 1 de las Finales de la NBA inicia este miércoles entre Spurs y Knicks.

de las Finales de la NBA inicia este miércoles entre Spurs y Knicks. El partido comenzará a las 18:30hs del Centro de México con sede en Texas.

del Centro de México con sede en Texas. Las estrellas de San Antonio Spurs serán Victor Wembanyama y De’Aaron Fox.