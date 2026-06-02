Las Finales de la NBA 2026 comenzarán a disputarse este miércoles 3 de junio en el AT&T Center. San Antonio Spurs y New York Knicks chocan en busca del anillo y con la misión de ponerle fin a sus respectivas sequías de años sin gritar campeón.

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Los Knicks se impusieron con autoridad en el Este (barrieron a Cleveland Cavaliers en las finales de Conferencia), mientras que los Spurs derrocaron a los últimos campeones -Oklahoma City Thunder- en siete partidos. Se avecina una final muy pareja y, a la espera de conocer al nuevo campeón, la Inteligencia Artificial de Google Gemini hizo su predicción.

Predicción del campeón de las Finales 2026 de la NBA, según la IA

Campeón proyectado por la IA: San Antonio Spurs

San Antonio Spurs Resultado global: San Antonio Spurs gana la serie 4 – 2

San Antonio Spurs gana la serie MVP de las Finales: Victor Wembanyama

San Antonio Spurs celebra el campeonato de la Conferencia Oeste (Getty Images)

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Desglose partido a partido con resultado exacto:

Juego 1 : San Antonio Spurs 115 – 108 New York Knicks

: 115 – 108 New York Knicks Juego 2 : San Antonio Spurs 104 – 111 New York Knicks

: San Antonio Spurs 104 – 111 Juego 3 : New York Knicks 118 – 112 San Antonio Spurs

: 118 – 112 San Antonio Spurs Juego 4 : New York Knicks 102 – 114 San Antonio Spurs

: New York Knicks 102 – 114 Juego 5 : San Antonio Spurs 125 – 112 New York Knicks

: 125 – 112 New York Knicks Juego 6: New York Knicks 113 – 124 San Antonio Spurs

*Predicción llevada a cabo por la IA de Google Gemini

En síntesis