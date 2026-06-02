Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
NBA

La Inteligencia Artificial hizo su pronóstico para las Finales de la NBA 2026 entre Knicks y Spurs

Google Gemini predijo quién será el próximo campeón con resultados exactos.

El pronóstico de la IA para las Finales 2026 de la NBA
© Google GeminiEl pronóstico de la IA para las Finales 2026 de la NBA

Las Finales de la NBA 2026 comenzarán a disputarse este miércoles 3 de junio en el AT&T Center. San Antonio Spurs y New York Knicks chocan en busca del anillo y con la misión de ponerle fin a sus respectivas sequías de años sin gritar campeón.

Los Knicks se impusieron con autoridad en el Este (barrieron a Cleveland Cavaliers en las finales de Conferencia), mientras que los Spurs derrocaron a los últimos campeones -Oklahoma City Thunder- en siete partidos. Se avecina una final muy pareja y, a la espera de conocer al nuevo campeón, la Inteligencia Artificial de Google Gemini hizo su predicción.

Predicción del campeón de las Finales 2026 de la NBA, según la IA

  • Campeón proyectado por la IA: San Antonio Spurs
  • Resultado global: San Antonio Spurs gana la serie 4 – 2
  • MVP de las Finales: Victor Wembanyama
San Antonio Spurs celebra el campeonato de la Conferencia Oeste (Getty Images)

San Antonio Spurs celebra el campeonato de la Conferencia Oeste (Getty Images)

Desglose partido a partido con resultado exacto:

  • Juego 1: San Antonio Spurs 115 – 108 New York Knicks
  • Juego 2: San Antonio Spurs 104 – 111 New York Knicks
  • Juego 3: New York Knicks 118 – 112 San Antonio Spurs
  • Juego 4: New York Knicks 102 – 114 San Antonio Spurs
  • Juego 5: San Antonio Spurs 125 – 112 New York Knicks
  • Juego 6: New York Knicks 113 – 124 San Antonio Spurs

*Predicción llevada a cabo por la IA de Google Gemini

Ver también

Finales de la NBA: cuándo y dónde se juega la serie de San Antonio Spurs vs. New York Knicks

En síntesis

  • Las Finales NBA 2026 comenzarán este miércoles 3 de junio entre Spurs y Knicks.
  • San Antonio Spurs ganará la serie final 4-2, según la IA de Gemini.
  • Victor Wembanyama es el proyectado MVP de las Finales, según la IA Gemini.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones