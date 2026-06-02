Las Finales de la NBA 2026 comenzarán a disputarse este miércoles 3 de junio en el AT&T Center. San Antonio Spurs y New York Knicks chocan en busca del anillo y con la misión de ponerle fin a sus respectivas sequías de años sin gritar campeón.
Los Knicks se impusieron con autoridad en el Este (barrieron a Cleveland Cavaliers en las finales de Conferencia), mientras que los Spurs derrocaron a los últimos campeones -Oklahoma City Thunder- en siete partidos. Se avecina una final muy pareja y, a la espera de conocer al nuevo campeón, la Inteligencia Artificial de Google Gemini hizo su predicción.
Predicción del campeón de las Finales 2026 de la NBA, según la IA
- Campeón proyectado por la IA: San Antonio Spurs
- Resultado global: San Antonio Spurs gana la serie 4 – 2
- MVP de las Finales: Victor Wembanyama
San Antonio Spurs celebra el campeonato de la Conferencia Oeste (Getty Images)
Desglose partido a partido con resultado exacto:
- Juego 1: San Antonio Spurs 115 – 108 New York Knicks
- Juego 2: San Antonio Spurs 104 – 111 New York Knicks
- Juego 3: New York Knicks 118 – 112 San Antonio Spurs
- Juego 4: New York Knicks 102 – 114 San Antonio Spurs
- Juego 5: San Antonio Spurs 125 – 112 New York Knicks
- Juego 6: New York Knicks 113 – 124 San Antonio Spurs
*Predicción llevada a cabo por la IA de Google Gemini
Finales de la NBA: cuándo y dónde se juega la serie de San Antonio Spurs vs. New York Knicks
En síntesis
- Las Finales NBA 2026 comenzarán este miércoles 3 de junio entre Spurs y Knicks.
- San Antonio Spurs ganará la serie final 4-2, según la IA de Gemini.
- Victor Wembanyama es el proyectado MVP de las Finales, según la IA Gemini.