Tigres UANL disputará esta tarde-noche un partido muy importante en el ‘Volcán’, cuando reciba a Pachuca por la jornada 7 del Clausura 2026. El conjunto de San Pedro Garza buscará hacerse fuerte en casa, sabiendo que un triunfo lo podría dejar transitoriamente como escolta del torneo. El cuadro local pondrá lo mejor para salir a por la victoria.

Publicidad

Publicidad

En la previa del encuentro de este viernes, Guido Pizarro confirmó la formación de su equipo para el desafío ante los ‘Tuzos’, un rival por demás respetable. Para ello, el entrenador mandará al campo lo mejor que tiene a disposición, aunque con una ausencia clave. Juan Brunetta no está entre los elegidos del DT para dar comienzo al partido de hoy.

La no aparición del argentino en el once inicial de Tigres causó sorpresa, pero tiene un trasfondo que surje del propio cuerpo técnico. El estratega y su staff consideran que no está en nivel como para ser titular y que hoy otros jugadores presentan un mejor rendimiento. Más allá de la fuerza que hace su nombre, el timonel auriazul pone al equipo por delante.

Tigres sale sin Juan Brunetta entre los titulares [foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

En gran parte de la afición son conscientes del mal momento que vive Juan Brunetta, y es por ello que la barra prepara una ovación para el minuto 11 de juego a modo de homenaje. Los hinchas caracterizados de Tigres coordinaron esta movida incitando a otros fanáticos que vayan al Volcán a hacer lo mismo. Así lo transmitieron en sus redes sociales para difusión.

Con la salida de Juan Brunetta del equipo, la alineación de Tigres UANL ante Pachuca estará conformada de la siguiente manera: Nahuel Guzmán; Jesús Angulo, Joaquim Pereira, Vladimir Loroña; Fernando Gorriarán, Jesús Garza, Diego Lainez, Rômulo Zanré; Ángel Correa, Rodrigo Aguirre y Ozziel Herrera. El mediocampista argentino tiene chances de sumar minutos, pero ingresando desde el banco de suplentes.

ver también ¿Se juega en Toluca? México vs. Serbia, con estadio confirmado para el amistoso pre Mundial 2026

El partido entre Tigres y Pachuca se llevará a cabo HOY viernes 20 de febrero, con sede en el Estadio Universitario de Nuevo León, a partir de las 19.00 horas del Centro de México. El compromiso, en el marco de la séptima jornada del Clausura 2026 de la Liga MX, será transmitido por las pantallas de FOX, FOX One, TV Azteca y Azteca Deportes Network.

Publicidad

Publicidad