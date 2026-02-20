Es tendencia:
Dónde ver EN VIVO Tigres UANL vs. Pachuca: TV y streaming online del partido del Clausura 2026 

Los Felinos y los Tuzos se enfrentan por una nueva jornada de la Primera División de México y podrá seguirse a través de la TV y streaming.

Por Agustín Zabaleta

Tigres UANL y Pachuca se enfrentan por una nueva jornada del Clausura 2026

En el marco de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, Tigres UANL y Pachuca se enfrentan este viernes 20 de febrero desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza. Ambos equipos van por la victoria para consolidarse en los puestos de clasficación a la Liguilla. 

El equipo conducido por Guido Pizarro arriba a este compromiso luego de caer por 2-1 en condición de visitante ante Cruz Azul, por lo que el equipo busca su propia revancha ante los Tuzos. Con 10 unidades, los Felinos son 7° en la tabla de posiciones y buscarán darle una alegría a su gente en su casa. 

Del lado del conjunto a cargo de Esteban Solari, llegan con una buena victoria en sus espaldas en casa por 3-1 ante Atlas, recuperando buenas sensaciones de cara a los siguientes duelos. Con 11 puntos, el equpo albiazul es 5° en la Fase Regular del certamen nacional. 

¿Cómo ver Tigres UANL vs. Pachuca EN VIVO por televisión? 

En esta oportunidad, los aficionados de ambos equipos y de la Liga MX podrán observar el juego por TV en México. Los espectadores podrán seguir las acciones dle juego a través de Azteca 7

¿Cómo ver Tigres UANL vs. Pachuca EN VIVO por Internet? 

Para poder seguir la transmisión del encuentro, los fanáticos deberán hacerlo únicamente a través de la plataforma FOX One, perteneciente a la cadena. Este portal de streaming es el que tiene los derechos de transmisión exclusivos en directo del enfrentamiento entre los Felinos y los Tuzos. 

¿Juega Ángel Correa? Las alineaciones de Tigres UANL vs. Pachuca por la Jornada 7 del Clausura 2026

Sigue EN VIVO el MINUTO a MINUTO de Tigres UANL vs. Pachuca 

Las posiciones EN VIVO del Clausura 2026 durante Tigres UANL vs. Pachuca 

Agustín Zabaleta
