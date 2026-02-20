En el marco de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga MX, Tigres UANL y Pachuca se enfrentan este viernes 20 de febrero desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza. Ambos equipos van por la victoria para consolidarse en los puestos de clasficación a la Liguilla.

El equipo conducido por Guido Pizarro arriba a este compromiso luego de caer por 2-1 en condición de visitante ante Cruz Azul, por lo que el equipo busca su propia revancha ante los Tuzos. Con 10 unidades, los Felinos son 7° en la tabla de posiciones y buscarán darle una alegría a su gente en su casa.

Del lado del conjunto a cargo de Esteban Solari, llegan con una buena victoria en sus espaldas en casa por 3-1 ante Atlas, recuperando buenas sensaciones de cara a los siguientes duelos. Con 11 puntos, el equpo albiazul es 5° en la Fase Regular del certamen nacional.

¿Cómo ver Tigres UANL vs. Pachuca EN VIVO por televisión?

En esta oportunidad, los aficionados de ambos equipos y de la Liga MX podrán observar el juego por TV en México. Los espectadores podrán seguir las acciones dle juego a través de Azteca 7.

¿Cómo ver Tigres UANL vs. Pachuca EN VIVO por Internet?

Para poder seguir la transmisión del encuentro, los fanáticos deberán hacerlo únicamente a través de la plataforma FOX One, perteneciente a la cadena. Este portal de streaming es el que tiene los derechos de transmisión exclusivos en directo del enfrentamiento entre los Felinos y los Tuzos.

ver también ¿Juega Ángel Correa? Las alineaciones de Tigres UANL vs. Pachuca por la Jornada 7 del Clausura 2026

Sigue EN VIVO el MINUTO a MINUTO de Tigres UANL vs. Pachuca

Las posiciones EN VIVO del Clausura 2026 durante Tigres UANL vs. Pachuca

