¿Stephen Curry juega esta noche en Golden State Warriors vs. Indiana Pacers por la NBA?

Golden State Warriors cierra una nueva semana de NBA con un duelo más que complicado en casa ante Indiana Pacers. En ese contexto, los aficionados desean saber si Stephen Curry será de la partida luego de que haya quedado en evidencia lo mucho que se ponen las cosas cuesta arriba cuando no está dentro de la duela.

El motivo que tiene a Curry fuera de la duela

El Chef fue baja el pasado viernes en el duelo de Warriors ante Nuggets por un resfriado. Curry no se encontraba en un óptimo estado de salud, por lo que se decidió que lo mejor era preservarlo. Sin embargo, no se reveló en ningún momento cuándo retornará a las canchas.

Al no tratarse de una lesión física en específico, no existen plazos determinados. Tal como suele suceder con cualquier persona, un resfriado lleva unos días de recuperación y los tiempos dependen de cada uno. Es por eso que no se ponen plazos exactos a cumplir.

De esa misma manera, Curry aparece como cuestionable para afrontar el compromiso ante Pacers. Esto significa que será evaluado hasta último momento antes de definir si sumará minutos o no en la jornada.

Warriors inició la campaña 2025-26 con signos claros de mejora en relación a lo sucedido en la última temporada, pero dejando en claro lo vital que es contar con Curry dentro de la duela. El registro marca 5-5, con buenos y flojos pasajes, pero la particularidad es que con Stephen presente los números mejoran a un 5-3 que evidencia la importancia del base en la estructura de San Francisco.

