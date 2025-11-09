Es tendencia:
¿Qué partidos de la NBA se juegan HOY domingo 9 de noviembre por la Temporada Regular?

Repasa la información más destacada del día para no perderte de un día plagado de estrellas.

Por Lucas Lescano

Golden Statw Warriors recibe a Indiana Pacers en uno de los duelos del día.
© GETTY IMAGESGolden Statw Warriors recibe a Indiana Pacers en uno de los duelos del día.

Se termina una nueva semana de acción en la NBA y, para mantenerse a los espectadores atentos, la liga le regala al mundo partidos espectaculares con las figuras más importantes dentro de la cancha. El atractivo principal del día serán los Golden State Warriors de Stephen Curry, pero eso no será lo único…

La jornada comenzará bien temprano en Ciudad de México con un partidazo entre Milwaukee Bucks y Houston Rockets que pondrá frente a frente a Giannis Antetokounmpo y Kevin Durant. Dos de las estrellas más influyentes de los últimos años se medirán por primera vez en la temporada en un duelo que promete ser apasionante.

Además, tal como se mencionó, el día lo cerrarán los Warriors ante Pacers en un duelo de riesgo. Los de San Francisco reciben en casa al subcampeón para intentar seguir acumulando victorias en un comienzo de liga muy igualado, en el que nadie pudo sacar una ventaja considerable sobre el resto.

Partidos de la NBA, hoy domingo 9 de noviembre

  • 14:30 hs (CDMX) Milwaukee Bucks vs. Houston Rockets
  • 17:00 hs (CDMX) Orlando Magic vs. Boston Celtics
  • 17:00 hs (CDMX) New York Knicks vs. Brooklyn Nets
  • 17:00 hs (CDMX) Memphis Grizzlies vs. Oklakoma City Thunder
  • 18:30 hs (CDMX) Philadelphia 76ers vs. Detroit Pistons
  • 19:30 hs (CDMX) Golden State Warriors vs. Indiana Pacers
  • 20:00 hs (CDMX) Sacramento Kings vs. Minnesota Timberwolves
