¿Qué partidos de la NBA se juegan HOY domingo 9 de noviembre por la Temporada Regular?

Se termina una nueva semana de acción en la NBA y, para mantenerse a los espectadores atentos, la liga le regala al mundo partidos espectaculares con las figuras más importantes dentro de la cancha. El atractivo principal del día serán los Golden State Warriors de Stephen Curry, pero eso no será lo único…

Publicidad

Publicidad

La jornada comenzará bien temprano en Ciudad de México con un partidazo entre Milwaukee Bucks y Houston Rockets que pondrá frente a frente a Giannis Antetokounmpo y Kevin Durant. Dos de las estrellas más influyentes de los últimos años se medirán por primera vez en la temporada en un duelo que promete ser apasionante.

Además, tal como se mencionó, el día lo cerrarán los Warriors ante Pacers en un duelo de riesgo. Los de San Francisco reciben en casa al subcampeón para intentar seguir acumulando victorias en un comienzo de liga muy igualado, en el que nadie pudo sacar una ventaja considerable sobre el resto.

Partidos de la NBA, hoy domingo 9 de noviembre

14:30 hs (CDMX) Milwaukee Bucks vs. Houston Rockets

17:00 hs (CDMX) Orlando Magic vs. Boston Celtics

17:00 hs (CDMX) New York Knicks vs. Brooklyn Nets

17:00 hs (CDMX) Memphis Grizzlies vs. Oklakoma City Thunder

18:30 hs (CDMX) Philadelphia 76ers vs. Detroit Pistons

19:30 hs (CDMX) Golden State Warriors vs. Indiana Pacers

20:00 hs (CDMX) Sacramento Kings vs. Minnesota Timberwolves

Publicidad