Tiembla toda la NBA: Así Golden State Warriors firmaría a Giannis Antetokounmpo para Stephen Curry

Golden State Warriors ya demostró que no le tiembla la mano a la hora de apretar el gatillo y hacer contrataciones e intercambios bomba, no por nada intentaron el regreso de Kevin Durant durante la anterior temporada de la NBA. Con este precedente, los expertos revelaron cómo los ‘Dubs’ firmarían a Giannis Antetokounmpo para Stephen Curry.

Antetokounmpo no pudo jugar en la victoria de Milwaukee Bucks contra Warriors por 120 a 110 puntos del 30 de octubre porque tenía dolor en la rodilla izquierda. Sin embargo, ‘El Monstruo Griego’ fue testigo directo que Golden State tiene equipo para pelear el título de la NBA 2025-26.

Y no le desagrada la idea de jugar con Stephen Curry. ¡Todo lo contrario! Logan Murdock, periodista del portal ‘The Ringer’, reveló que Giannis Antetokounmpo tiene el deseo de jugar con la estrella de Golden State Warriors en un futuro cercano. ¿Se dará esta temporada?

El traspaso con el que Warriors firmaría a Giannis Antetokounmpo para Stephen Curry

Giannis Antetokounmpo y Stephen Curry podrían ser compañeros. (Foto: Getty Images)

El portal experto ‘Bleacher Report’ decidió proponer un intercambio entre tres equipos en el que Jimmy Butler se iría de los Warriors para abrirle la puerta a la llegada de Antetokounmpo. Estos serían los detalles del traspaso que pondría a temblar a toda la NBA:

Golden State Warriors recibe a Giannis Antetokounmpo.

Detroit Pistons recibe a: Jimmy Butler y un pick de segunda ronda del NBA Draft 2030 de los Warriors.

Milwaukee Bucks recibe a: Jaden Ivey, Brandin Podziemski, Isaiah Stewart, Tobias Harris y los picks de primera ronda de los drafts 2026, 2028 y 2032 más los intercambios de primera ronda de los Drafts 2027 y 2031. Todas estas selecciones son de Warriors.

¿Quién gana más dinero en la NBA 2025-26, Antetokounmpo o Stephen Curry?

Mientras que Giannis Antetokounmpo tiene un salario anual de $54.1 millones de dólares en Milwaukee Bucks, Stephen Curry es el jugador mejor pagado de toda la NBA 2025-26 al cobrar un sueldo de US$59.6 millones al año en los Warriors. Esto quiere decir que ‘El Monstruo Griego’ gana $5.5 millones de dólares menos respecto a lo que recibe ‘El Chef’.

Datos clave