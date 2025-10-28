El mejor jugador de la historia de la NBA, según Messi: “Obviamente” 

A uno de los debates más picantes de la historia del deporte llegó nadie más y nadie que Lionel Messi. Al jugador argentino le preguntaron por otros GOATs (mejores de todos los tiempos por sus siglas en inglés) aparte de él y no dudó en elegir el mejor jugador de la historia de la NBA.

El mejor baloncesto del mundo tiene en Michael Jordan y LeBron James dos de los más grandes candidatos para ser el GOAT, y aunque piensan diferente sobre esta eterna discusión, Leo Messi logró que aparecieran en una respuesta que si no fue perfecta, pega en el palo (travesaño).

Jordan tiene una firme opinión sobre el GOAT de la NBA al decir que “nunca vas a decir quién es el mejor de todos los tiempos para mí. Creo que es más para la prensa y para vender historias“. LeBron no piensa así y sostiene que “me elegiré a mí mismo por encima de cualquiera que haya jugado este juego (…) Siempre voy a sentir que soy el que mejor jugó este juego“. ¿Y qué piensa Messi al respecto?

Lionel Messi eligió al mejor jugador de la historia de la NBA: “Obviamente”

Lionel Messi elogió a LeBron James y Michael Jordan. (Foto: Getty Images)

Lionel Messi le concedió una entrevista al canal NBC, y cuando el presentador Tom Llamas le preguntó por otros GOATS además de él, la elección en la NBA fue contundente. “Obviamente para nosotros los argentinos Maradona es nuestro máximo ídolo y nuestra máxima admiración por todo lo que significó. Si bien era chiquito y lo vi poco jugar en vivo, Diego trascendía cualquier cosa. Por hablar de otro deporte, obviamente creo que pasaba lo mismo con Jordan“, concluyó Leo antes de elogiar a LeBron James.

Las palabras de Messi sobre LeBron James que sorprendieron a todos

Luego de nombrar primero a Michael Jordan cuando le preguntaron por los mejores de todos los tiempos, Messi se acordó de la estrella de Los Angeles Lakers y sostuvo que “por decir alguno del básquet LeBron, Steph (Stephen Curry, son jugadores los cuales admire mucho y creo que le dieron mucho al deporte del cual hacen cada uno en lo suyo”.

