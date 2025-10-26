Si hay un equipo que comenzó de manera positiva la nueva temporada de la NBA, esos son los Golden State Warriors. En San Francisco se movieron de manera interesante en las últimas ventanas de fichajes para poder armar lo que están mostrando actualmente: un equipo competitivo en todas sus facetas. Pero claro, aunque las estrellas sean capaces de cargar con la responsabilidad ofensiva, se espera que todos aporten su cuota y, ante la falta de esto en la primera derrota del año, no se dudó en exponer a quien quedó en falta.

Golden State visitó a Portland Trail Blazers con la intención de mantener el gran inicio que incluyó dos victorias consecutivas ante Los Angeles Lakers y Denver Nuggets. Sin embargo, el invicto se esfumó luego de una dura derrota 139-119 que no dejó sensaciones para nada positivas.

En ese contexto, el principal apuntado por el coach Steve Kerr fue Brandin Podziemski. El base o escolta de apenas 22 años irrumpió en el roster como un gran prospecto el último año, pero lo que debe suceder ahora es que ese rendimiento se mantenga con el paso de los partidos.

Kerr señaló a Brandin Podziemski

Por eso, ante la mínima baja de nivel que notó Kerr, no dudó en dejarlo claro en rueda de prensa. En el compromiso en cuestión ante Blazers, en el que entendieron que debía asumir un rol más protagónico, Podziemski sumó apenas ocho puntos en 22 minutos de juego con un flojo 2/9 en tiros de campo. Por otro lado, aportó cinco rebotes y dos robos.

Brandin Podziemski fue duramente criticado por Steve Kerr. (GETTY IMAGES)

“Brandin no estuvo en su mejor momento esta noche, pero creo que en el campamento de entrenamiento estuvo excelente. Como estamos cambiando la alineación titular, o la cambiamos esta noche, no creo que haya un buen ritmo para él ahora mismo. Es el comienzo de la temporada y eso es parte de ello. Al superar los 82 partidos, cada jugador pasará por momentos buenos y malos, y simplemente hay que seguir adelante”, expresó Kerr en rueda de prensa sobre su muchacho.

El paso de la temporada dirá si Kerr puede confiar en ese jugador capaz de quitar el foco de la ofensiva de Stephen Curry y Jimmy Butler, quienes cargan con la responsabilidad anotadora en San Francisco. Por lo pronto, el crédito para el joven existe y depende de él que tan bien lo utiliza a lo largo del año.

