Ahora sí el Club América ya hizo oficial la llegada de Vinícius Lima al conjunto azulcrema. Luego de que este martes se le viera al futbolista en el entrenamiento ya junto a Raphael Veiga y Rodrigo Dourado. Tras su reciente contratación, el equipo aún no podía registrarlo, por lo que terminó por ingresarlo al sistema de la Liga MX el día de ayer.

Publicidad

Publicidad

Aunque las plantilla cerraban el lunes 9 antes de la media noche, ante las autoridades de la competencia ya estaba registrado, pero para el tema de la visa de trabajo y demás situaciones demoró un poco en verse reflejado en el sistema. De esta manera por la noche de ayer ya quedó todo en orden y se le pudo ver como parte de la escuadra.

El dorsal de Vinícius Lima

Ya en el equipo, se puede ver que el dorsal que estará usando es precisamente el 45. Este llamó la atención porque no es un número que regularmente ocupen los futbolistas de la primera división, ya que los juveniles que después llegan a esta categoría suelen tener ese tipo de dorsales. Ahora, es el único que lo usará, por lo menos en esta plantilla.

De acuerdo con los registros en el conjunto azulcrema, sólo los juveniles salen con números que tienen más allá del dorsal 35. En el caso de América en el conjunto femenil Alondra Cabanillas tanto en la etapa de formación como en su debut pudo tener el 45, por lo que llama la atención que en este caso el futbolista lo tenga.

Publicidad

Publicidad

Hay que recalcar que esta es una petición del futbolista y es que tanto en el Fluminense como en el Ceará ha sido este mismo dorsal el que ha ocupado. De esta manera al nadie tenerlo en el conjunto la opción de la directiva fue dárselo sin ningún problema. Ahora será con este número con el que reconoceremos al brasileño.

En síntesis