Toda la NFL quedó sacudida tras la brutal lesión de Tyreek Hill, receptor abierto de los Miami Dolphins, durante la ajustada victoria del lunes por 27-21 frente a los New York Jets. Hill tuvo que ser trasladado de inmediato al hospital para realizarse los estudios correspondientes.

Adam Schefter, periodista de ESPN comentó que además de la dislocación que sufrió en su rodilla izquierda, Hill también sufrió la ruptura de varios ligamentos, incluido el ligamento cruzado anterior. Debido a esto, deberá ser intervenido quirúrgicamente.

Se espera que estas lesiones que sufrió terminen por poner fin a la temporada, dejando a los Dolphins y a la NFL en un momento de incertidumbre. La ausencia de uno de sus mejores jugadores genera preocupación en el equipo y entre los aficionados.

La reacción que sorprendió a todos tras salir en camilla

A pesar de lo grave de la lesión, Hill salió del campo con una sonrisa, dejando sorprendido a sus compañeros, rivales y aficionados. Su comportamiento mostró el carácter fuerte y positivo que siempre lo ha definido. Luego, se reveló que lo llevó a comportarse de esa manera.

Tua Tagovailoa, su compañero, explicó porque reaccionó de esa manera: “Esa es su personalidad. Estaba bromeando cuando me acerqué y cuando los demás jugadores se acercaron a verlo. Así es él. Pero nuestros pensamientos y oraciones están con él”.

Por su parte, el entrenador Mike McDaniel también se refirió a lo que hizo Hill: “Abrió mucho los ojos y dijo: ‘Estoy bien, solo asegúrense de que el equipo consiga la victoria’. Fue inspirador y sus compañeros realmente se motivaron con su actitud”.