La Temporada Regular de la NFL acaba de comenzar, pero ya se empezaron a conocer detalles de lo que será el Superbowl LX 2026. Con anterioridad se confirmó que la gran final se disputará el 8 de febrero de 2026 en el estadio Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Sin embargo, este domingo también se reveló qué artista se presentará en el show de mediotiempo.

El halftime show es todo un acontecimiento, casi tan importante como el partido. Estrellas de la música como Michael Jackson, Madonna, Beyoncé, Prince, U2, Lady Gaga o Rihanna, entre otros, se presentaron en este evento que paraliza a los aficionados de Estados Unidos y del mundo entero. Por eso, ser elegido es todo un privilegio para cualquier artista.

¿Qué artista se presentará en el Superbowl 2026 de la NFL?

Tal como se reveló en las últimas horas, el artista que se presentará en el show de mediotiempo del Superbowl LX de la NFL será Bad Bunny. El cantante puertorriqueño de 31 años es uno de los más escuchados a nivel global y los aficionados dieron su aprobación generalizada. Así, Benito se suma a una privilegiada lista.

Los artistas que se presentaron en los últimos shows de mediotiempo del Superbowl de la NFL

2025: Kendrick Lamar (con SZA como invitada)

Kendrick Lamar (con SZA como invitada) 2024: Usher (con Alicia Keys, Lil Jon, H.E.R., will.i.am, Ludacris)

Usher (con Alicia Keys, Lil Jon, H.E.R., will.i.am, Ludacris) 2023: Rihanna

Rihanna 2022: Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar (con 50 Cent y Anderson .Paak como invitados)

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar (con 50 Cent y Anderson .Paak como invitados) 2021: The Weeknd