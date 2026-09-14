Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos: hora y dónde ver EN VIVO el partido de la NFL 2026-27

Patrick Mahomes y compañía reciben a la franquicia de Colorado en el Arrowhead Stadium por la Semana 1 de la Temporada Regular.

La NFL ya está de regreso y la Semana 1 de la Temporada Regular se cierrra con un atractivo duelo entre Kansas City Chiefs y Denver Broncos. La franquicia liderada por Patrick Mahomes viene de quedarse afuera de los Playoffs por primera vez desde 2014 y buscarán comenzar con el pie derecho para que esto no vuelva a suceder.

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El partido en cuestión se llevará a cabo en el Arrowhead Stadium de Kansas y Mahomes estará a disposición tras haberse recuperado de una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) y daños en el ligamento colateral lateral (LCL) de la rodilla izquierda.

Hora del partido

México, Costa Rica, Guatemala : 18:15 hs

: 18:15 hs Perú, Colombia, Ecuador : 19:15 hs

: 19:15 hs Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay : 20:15 hs

: 20:15 hs Argentina, Uruguay: 21:15 hs

Chiefs y Broncos se enfrentaron por última vez en diciembre de 2025 (Getty Images)

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Dónde ver Chiefs vs. Broncos en vivo