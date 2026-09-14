Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos: hora y dónde ver EN VIVO el partido de la NFL 2026-27

La NFL ya está de regreso y la Semana 1 de la Temporada Regular se cierrra con un atractivo duelo entre Kansas City Chiefs y Denver Broncos. La franquicia liderada por Patrick Mahomes viene de quedarse afuera de los Playoffs por primera vez desde 2014 y buscarán comenzar con el pie derecho para que esto no vuelva a suceder.
El partido en cuestión se llevará a cabo en el Arrowhead Stadium de Kansas y Mahomes estará a disposición tras haberse recuperado de una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) y daños en el ligamento colateral lateral (LCL) de la rodilla izquierda.
Hora del partido
- México, Costa Rica, Guatemala: 18:15 hs
- Perú, Colombia, Ecuador: 19:15 hs
- Chile, Venezuela, Bolivia, Paraguay: 20:15 hs
- Argentina, Uruguay: 21:15 hs
Chiefs y Broncos se enfrentaron por última vez en diciembre de 2025 (Getty Images)
Dónde ver Chiefs vs. Broncos en vivo
- México: ESPN y Disney+
- Argentina y Sudamérica: ESPN y Disney+
- Estados Unidos: ESPN Deportes en Fubo
- Global: NFL Game Pass en DAZN (a excepción de Estados Unidos)