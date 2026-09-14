El QB de los Chiefs sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) la temporada pasada. Conoce si ya está listo para jugar.

Kansas City Chiefs se estrena en la Temporada Regular de la NFL 2026-27 este lunes ante Denver Broncos en el Arrowhead Stadium. La franquicia con sede en Misuri viene de una gran decepción en el curso anterior (no clasificaron a Playoffs) y ahora buscarán volver a competir por todo lo alto.

Publicidad

Ahora bien, para ello dependerán en gran parte de Patrick Mahomes, máxima figura de los Chiefs. El quarterback (mariscal de campo) de 30 años sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior (LCA) en su rodilla izquierda en la temporada anterior y esto lo demandó una recuperación de nueve meses. ¿Ya está listo para jugar?

Patrick Mahomes prepara un lanzamiento con su mano derecha (Getty Images)

¿Juega Patrick Mahomes HOY en Chiefs vs. Broncos?

La respuesta es sí. Patrick Mahomes ya está completamente recuperado de su lesión en la rodilla izquierda y está a disposición para disputar el partido de la Semana 1 de la Temporada Regular de la NFL entre Chiefs y Broncos.

Publicidad

No obstante, no hay que dejar de lado que estuvo mucho tiempo alejado de los terrenos de juego y hay cierta incertidumbre sobre su nivel en los primeros partidos del año. Sea como sea, la defensa deberá hacer un buen trabajo de bloqueo para que Mahomes pueda ganar confianza rápidamente.