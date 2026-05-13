San Francisco 49ers jugará ante Minnesota Vikings en México por la NFL: fecha y estadio confirmado

Finalmente Miami Dolphins no fue la franquicia elegida para medirse contra los 49ers en tierra azteca en uno de los partidos estelares de Sunday Night Football.

Fin del misterio, la NFL ya dio a conocer al rival de San Francisco 49ers para el partido que se disputará en México en el marco de Sunday Night Football. Entre las opciones se había barajado Broncos, Raiders, Dolphins, Vikings, Eagles, y Commanders; pero finalmente los elegidos fueron los de Minnesota.

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Este encuentro en tierra mexicana será el último de la gira internacional de la National Football League que comenzará en la Semana 1 con un duelo entre los propios 49ers y Los Angeles Rams en el Melbourne Cricket Ground de Melbourne, Australia.

Partido entre Minnesota Vikings y San Francisco 49ers en 2024 (Getty Images)

Fecha y estadio confirmado para San Francisco 49ers vs. Minnesota Vikings

El partido entre 49ers y Vikings se disputará el 22 de noviembre por la Semana 11 de la Temporada Regular de la NFL y el recinto que albergará este atractivo cotejo será el renovado Estadio Banorte, casa de Cruz Azul, en Ciudad de México.

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Todos los partidos de Temporada Regular de la NFL que se jugaron en México

2005: Arizona Cardinals 31-14 San Francisco 49ers.

Arizona Cardinals 31-14 San Francisco 49ers. 2016: Oakland Raiders 27-20 Houston Texans.

Oakland Raiders 27-20 Houston Texans. 2017: New England Patriots 33-8 Oakland Raiders.

New England Patriots 33-8 Oakland Raiders. 2019: Kansas City Chiefs 24-17 Los Angeles Chargers.

Kansas City Chiefs 24-17 Los Angeles Chargers. 2022: San Francisco 49ers 38-10 Arizona Cardinals.

*Todos estos partidos se llevaron a cabo en el Estadio Azteca.

En síntesis