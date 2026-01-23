Los Chiefs y Andy Reid se separan del entrenador de Patrick Mahomes para 2026 y Travis Kelce elogia el posible reemplazo

Los Kansas City Chiefs decidieron prescindir de Matt Nagy de cara al 2026 luego de un decepcionante temporada regular. Durante su podcast New Heights, Travis Kelce se mostró totalmente de acuerdo con la idea de que Andy Reid lo reemplazara con Eric Bieniemy como coordinador ofensivo.

El legendario ala cerrada de los Chiefs aseguró que la habilidad de Bieniemy es tal que su impacto fue muy notorio en 2025 como entrenador de corredores con los Chicago Bears , como parte del personal dirigido por Ben Johnson.

“Él va a retomar el ritmo justo donde lo dejó. Eric Bieniemy y su figura como entrenador… se podía apreciar su personalidad y lo que aporta al equipo de Chicago. Sé que Ben Johnson tiene su propia versión de eso; es un tipo muy duro y lo que hizo en Detroit también lo aportó. Pero se puede ver a esos corredores en Chicago. Su trayectoria reflejaba sin duda el estilo de fútbol americano de Eric Bieniemy”, manifestó Kelce.

Los Chiefs pierden a su coach ofensivo para la temporada 2026

Los Chiefs perderán a Matt Nagy como coordinador ofensivo para la temporada 2026. Además de recibir ofertas para convertirse en entrenador en jefe de otros equipos, el gerente general Brett Veach y Andy Reid no parecen dispuestos a renovar su contrato.

Matt Nagy junto a Patrick Mahomes en Kansas City Chiefs (GETTY IMAGES)

El costo de perder a Eric Bieniemy para los Chiefs

Muchos expertos afirman que desde que Eric Bieniemy dejó a los Chiefs en 2022, la ofensiva de Patrick Mahomes no ha sido la misma. Aunque ganaron un Super Bowl en 2023 con Nagy como coordinador ofensivo y alcanzaron otro en 2024, el declive de esa unidad llegó a un punto irreversible esta temporada.

Por lo tanto, dada la necesidad de modernizar el ataque, Bieniemy podría ser la solución que Reid busca. Si a eso le sumamos las nuevas ideas de esquema que aporta su experiencia trabajando con Ben Johnson, el resultado podría ser excepcional.

