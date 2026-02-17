La UEFA Champions League 2025-26 continúa y ya se ha dado el puntapié inicial a la instancia de Playoffs, donde los equipos buscan un lugar en octavos de final del certamen. Uno de los que sueña con continuar en carrera es Real Madrid, el máximo ganador histórico del torneo, que se encuentra disputando los 16avos ante el Benfica.

En el primer enfrentamiento de la serie con los portugueses, la Casablanca se trajo un gol de ventaja a España tras imponerse por la mínima en Lisboa. Así, el ‘Merengue’ quedó con grandes chances de pasar de ronda, ya que definirá la clasificación en el Estadio Santiago Bernabéu con su público. Por supuesto, primero hay que jugar.

Para el equipo que termina obteniendo el boleto a la próxima fase, el siguiente desafío no será menos dificultoso. El vencedor de esta llave entre Real Madrid y Portugal ya sabe que el rival de octavos será Sporting Lisboa o Manchester City. Al gigante español podría tocarle otro portugués, o un oponente al que cruzó en prácticamente todas las últimas ediciones de UCL.

Al Benfica y Real Madrid les quedan 90 minutos [Foto: Getty]

Ahora bien, muchos aficionados se han preguntando de dónde surgieron esos potenciales contrincantes, puesto que aún no hubo un sorteo de octavos previo que los reúna. Y lo cierto es que todo parte de la reglamentación del nuevo formato de la Champions, que es muy diferente al que los fanáticos se habían acostumbrado. No es una modalidad tradicional ni utilizada en otras competencias.

A partir de la normativa vigente, los equipos que cayeron a Playoffs fueron juntados de pares, los dos peores con los dos mejores y así sucesivamente. Benfica y BodoGlimt fueron emparejados con Inter y Real Madrid, de donde salieron los cruces Benfica-Real Madrid y BodoGlimt-Inter, definidos por sorteo. Ahora bien, los ganadores de esos pares enfrentarán a los dos peores clasificados a octavos (en este caso, Sporting Lisboa -terminó en la 7° posición- y Manchester City -acabó en el 8° puesto-). Si a Real Madrid o Benfica le toca Sporting Lisboa o Manchester City lo definirá el sorteo de octavos de final.

¿Cuándo y dónde es el sorteo de octavos de final de la UEFA Champions League?

El evento que conformará los enfrentamientos de la próxima ronda se celebrará el próximo viernes 27 de febrero, en la sede de la UEFA en la ciudad de Nyon, en Suiza. El mismo se realizará a partir de las 04.00 horas del Centro de México, por lo que habrá que madrugar para conocer los cruces sorteados. Los octavos de final se disputarán recién desde el 10 de marzo en adelante.

