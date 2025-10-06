Mark Sánchez, exmariscal de campo mexicano de la NFL, podría ir a prisión en USA

Escándalo en el mundo de la NFL. Mark Sánchez -exmariscal de campo de la NFL y actual analista de Fox Sports- se convirtió en noticia luego de un confuso episodio que terminó con él y un hombre de 69 años internados en el hospital con graves heridas. El oriundo de California -con raíces mexicanas- ya fue dado de alta, pero ahora podría ir a prisión.

El episodio ocurrió en Indianápolis y las autoridades de dicho estado comunicaron que Sánchez se enfrenta a un cargo por delito grave de nivel 5 por agresión. Además, fue de acusado de intoxicación pública y entrada ilegal a un vehículo, motivo por el cual se encuentra bajo a resto mientras avanzan las investigaciones.

En caso de ser declarado culpable, la sentencia por estos cargos sería de entre 1 a 6 años de prisión. En primer lugar, Fox Sports se pronunció para llevar calma sobre el estado de salud de Mark Sánchez. Sin embargo, la señal ha guardado silencio desde que se supo que su analista también habría cometido los delitos mencionados en dicho altercado.

Asimismo, en las redes sociales circula una fotografía de hombre de 69 años que habría sido agredido por Sánchez. En la misma se lo observa con un collarín cervical y varias heridas en todo el cuerpo. Este sujeto habría apuñalado a Mark durante el enfrentamiento, aunque se dio a conocer que, según su versión, lo hizo en legítima defensa.

El paso de Mark Sánchez por la NFL

Mark Sánchez fue un quarterback que jugó en la NFL durante unas diez temporadas después de ser seleccionado en primera ronda por los New York Jets en el draft de 2009 (5.º global). En sus dos primeras campañas lideró a los Jets hasta la final de la Conferencia Americana, algo poco habitual para un novato. Sin embargo, con el paso del tiempo perdió protagonismo y tuvo un rol de suplente en Philadelphia Eagles, Denver Broncos y Dallas Cowboys.