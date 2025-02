En una noche para el olvido de Patrick Mahomes y Travis Kelce, se podría decir que el novato receptor abierto de Kansas City Chefs Xavier Worthy fue el único jugador que logró destacarse en el equipo de Andy Reid durante la aplastante derrota ante Philadelphia Eagles por 40-22 en el Caesars Superdome de Nueva Orleans por el Super Bowl LIX.

Probablemente para muchos aficionados la dura derrota de los Chiefs ha sido lo único que ha importado en la noche del pasado domingo. Sin embargo, si hubo algún punto positivo para destacar en el conjunto del oeste estadounidense fue la madurez que ha mostrado Worthy después del partido.

En charla con los medios de comunicación tras el Super Bowl, el joven de 21 años elogió a sus compañeros, enviándole un mensaje especial a Mahomes y Kelce tras lo que fue su primer año en Kansas City.

Worthy le agradeció a Mahomes y Kelce por confiar en él durante la temporada de la NFL. (Getty Images)

“Tengo que darle todo el crédito a mis compañeros. Ellos, Trav (Kelce) y Pat (Mahomes). A Pat, por creer en mí, por poner la pelota ahí arriba y lanzarla para ayudarme, por confiar en mí para salir y hacer una jugada”, manifestó el oriundo de California al periodista Chales Goldman de A to Z Sports.

La palabra de Xavier Worthy para animar a los Chiefs tras la dura derrota en el Super Bowl LIX

Con 157 yardas en ocho recepciones, Worthy estableció el récord de más yardas recibidas por un novato en el Super Bowl. La selección de primera ronda también registró dos touchdowns, aunque ya era demasiado tarde para cambiar el resultado del juego.

Los Chiefs solo perdieron dos juegos en la previa del Super Bowl LIX, y uno de ellos fue ante Denver Broncos, cuando Reid guardó a Mahomes, Kelce y aquellos que regularmente comenzaban los juegos de la temporada regular de la NFL. Y si bien la derrota ante Philadelphia fue particularmente dolorosa, Worthy está seguro que les permitirá a los Chiefs volver más fuertes.

“Siento que vamos a regresar… Debemos usar este sentimiento para construir nuestra próxima temporada para ser mejores. Hay que usar esto como una motivación para volver más fuertes el próximo año”, aseguró.

Advirtió al resto de la NFL sobre los Chiefs

Para terminar, Worthy continuó dándole ánimo a los Chiefs con un mensaje alentador de cara a una postemporada que probablemente se sienta más larga tras la abultada caída en el Caesar Superdome.

“Este no es el final, esto no es más que motivación y algo sobre lo que construir durante la postemporada”, escribió el ex Texas Longhorns en su cuenta oficial de X (ex Twitter).

