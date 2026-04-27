Quién es Fernando Mendoza, el primer pick del NFL Draft 2026 con raíces cubanas

Pittsburgh fue testigo del Draft de la NFL 2026 y, como era de esperarse, el gran protagonista de la 91.ª edición fue Fernando Mendoza, mariscal de campo que deslumbró en la NCAA con Indiana Hoosiers, equipo al que llevó a su primer Campeonato Nacional en la historia.

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Mendoza, de 22 años, tiene raíces cubanas y jugará para Las Vegas Raiders. Entre los justificativos de su elección no solo destaca que llevó a Indiana a su primer título, sino también números de ensueño como lanzamientos para más de 3.500 yardas, 41 touchdowns y solo 6 intercepciones; logrando un récord perfecto de 16-0 con su equipo.

Fernando Mendoza fue elegido por Las Vegas Raiders tras brillar en Indiana Hoosiers (Getty Images)

Su trayectoria en el futbol americano colegial (NCAA) comenzó con los California Golden Bears, donde fue ganando experiencia y titularidad entre 2022 y 2024. Sin embargo, el salto a la gloria lo dio al transferirse a los Indiana Hoosiers para la temporada 2025. El resto es historia.

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Una estrella con raíces cubanas

Fernando Mendoza posee fuertes raíces cubanas, un tema del que siempre habla con muchísimo orgullo, tanto así que dio parte de su discurso en español al recibir el trofeo Trofeo Heisman. Sus cuatro abuelos emigraron de Cuba a Estados Unidos en 1959.

¿Por qué Fernando Mendoza no asistió a la ceremonia del Draft 2026 de la NFL?

El propio Mendoza explicó los dos motivos por los cuales decidió no asistir. Por un lado, comentó: “Mi mamá realmente quiere permanecer en casa y es mucho más fácil para mis padres y para mí, especialmente por la situación familiar”.

No obstante, su ausencia en la ceremonia responde también a un gran gesto: “Quiero quedarme y tener el recuerdo con todos los que hicieron parte de mi viaje en el college football, desde entrenadores, familia, amigos y sin duda quiero compartir ese momento con todos ellos”.

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Por último, Mendoza finalizó al resepcto: “Es sin duda el mejor recuerdo que puedo tener en lugar de limitarlo a 10-12 personas en Pittsburgh, quiero comenzar este viaje con todos los que me han llevado hasta este punto en mi vida“.

En síntesis