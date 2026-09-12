Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de España 2026 con banderas rojas de Hamilton y Bearman

No hay tiempo para más ensayos en el Gran Premio de España de la Fórmula 1. El nuevo circuito de Madring prometía ser uno de los más difíciles del calendario y así se confirmó con las banderas rojas que dejaron las prácticas libres.
El viernes quien se accidentó fue Arvid Lindblad y este sábado fue el turno para Lewis Hamilton y Oliver Bearman en la FP3. Justo cuando se promediaba la mitad de la sesión, el siete veces campeón de la F1 se pasó en la frenada de la curva 22 y chocó de frente contra el muro de contención.
El impacto no fue tan fuerte en sí, pero hubo una importante demora a la hora e reparar el muro de contención y la sesión se reanudó varios minutos después. Ya sobre el final, Oliver Bearman también cometió un error y sufrió un fuerte choque que lo condiciona de cara a la clasificación.
Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de España 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Lando Norris (McLaren)
- Max Verstappen (Red Bull)
- George Russell (Mercedes)
- Liam Lawson (Red Bull)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Esteban Ocon (Haas)
- Oliver Bearman (Haas)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Yuki Tsunoda (Racing Bulls)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Carlos Sainz (Williams)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Checo Perez (Cadillac)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Alex Albon (Williams)
Los accidentes de Hamilton y Bearman en la FP3 de Madring
Lewis Hamilton locks up and hits the barrier! 😳— Formula 1 (@F1) September 12, 2026
Here is how the incident unfolded… 👀#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/YDTN59NAlC
Así es Madring, el nuevo circuito del GP de España que debuta en la F1: vueltas, longitud y más
Bearman faces a big problem, since FP3 ended late after being halted following Hamilton's crash, the mechanics will have less than 2 hours to fix that carpic.twitter.com/ocJfv2hRrR— Holiness (@F1BigData) September 12, 2026