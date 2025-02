Ya han pasado un par de días luego de que se haya cerrado una de las ventanas de trasferencias más alocadas de los últimos tiempos en la NBA. El traspaso que más revuelo causó fue el de Luka Doncic a Los Angeles Lakers para jugar con LeBron James, pero también tuvimos la llegada de Jimmy Butler a los Golden State Warriors para compartir equipo con Stephen Curry y aquí vamos a tratar de entender este fenómeno que ha dejado a muchos aficionados desconcertados, pero con la ilusión de que las nuevas incorporaciones muestren el nivel que se espera y que los equipos den un salto.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Juega Luka Doncic? El quinteto inicial de Los Angeles Lakers vs. Utah Jazz por la NBA

Actualmente, si uno mira la clasificación se puede encontrar con que son unas pocas las franquicias que se diferencian con creces del resto. En el Este, los Clevelands Cavaliers poseen un récord de 42-10 y lideran con comodidad una conferencia muy disputada. En el Oeste, la situación es similar, pero con Oklahoma City Thunder, que marca números de 42-9. El resto de la tabla de posiciones en ambas conferencias está muy disputada y hasta el final de la Temporada Regular no se definirá nada.

El presente que buscan cambiar las franquicias de la NBA

Esto último gusta entre los espectadores y que cualquiera le pueda ganar a cualquiera genera un atractivo especial por no saber lo que sucederá, pero esto no necesariamente es consecuencia de un cambio positivo, sino más bien todo lo contrario. El nivel de los equipos se ha emparejado para abajo y eso lo notan las franquicias. A muchos equipos les está costando dar un paso al frente y por eso decidieron ir a buscar afuera lo que no encuentran adentro.

Luka Doncic fue el gran protagonista de la última ventana de transferencias de la NBA. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

No es casualidad que en un mismo momento de traspasos, los equipos hagan movimientos tan inesperados. Las franquicias grandes apuestan por el futuro, pero también necesitan ver logros en la inmediatez y es por eso que Doncic llegó a Lakers, Butler a Warriors, De’Aaron Fox a San Antonio Spurs, Anthony Davis a Dallas Mavericks, Kyle Kuzma a Milwaukee Bucks, Zach Lavine a Sacramento Kings y demás. Urgen los resultados, el salir de una irregularidad constante que trae muchas más dudas que certezas y que solamente lleva a la confusión generalizada.

ver también La mala noticia que recibió LeBron James en Los Angeles Lakers a horas del posible debut de Luka Doncic

Claro, nadie puede asegurar que estos juntes de estrellas vayan a generar algún impacto, pero a priori ilusionan y hacen pensar que sí. Ahora es cuestión de tiempo y de paciencia, solamente sale campeón uno, por lo que es clave dejar que los procesos funcionen y tal vez no traigan resultados en el corto plazo, pero que sí lo hagan en el largo.