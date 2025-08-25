Es tendencia:
Abucheos y enojo en Pumas UNAM: un jugador quedó en la mira de todos durante el partido con Puebla

La afición del equipo universitario explotó contra un futbolista de la plantilla de Efraín Juárez y lo reprobaron cuando se fue reemplazado.

Tensión en CU: los aficionados de Pumas no perdonaron y abuchearon a un jugador durante el encuentro.
Pumas UNAM fue uno de los equipos que más y mejor se reforzó en este mercado de pases, con el objetivo de volver a ser protagonista en el futbol mexicano y cortar una sequía de 14 años sin conseguir un campeonato. La ilusión estaba instalada, pero la realidad es que el arranque no fue el esperado por la afición.

La temporada comenzó con más dudas que certezas para el equipo dirigido por Efraín Juárez. En seis partidos disputados apenas lograron una victoria, algo que encendió las alarmas en la institución. Con seis puntos en la tabla, el nivel mostrado hasta ahora está lejos de lo que se esperaba de este plantel renovado.

El último partido fue un claro reflejo de esta situación. Pumas empató 0-0 frente a Puebla por la sexta jornada del Torneo Apertura 2025 y sigue sin poder encontrar regularidad. Hoy por hoy, el equipo está quedando afuera tanto del play-in como de los playoffs, lo que representa un golpe duro en sus aspiraciones.

Entre lo poco positivo que dejó el encuentro, los universitarios celebraron el debut de Aaron Ramsey. El mediocampista galés, tras ponerse en forma física durante unas semanas, finalmente pudo sumar sus primeros minutos en el futbol mexicano.

Pero no todo fue alegría en el estadio. En medio del ingreso de Ramsey, la afición de Pumas explotó y mostró todo su descontento con uno de los jugadores del plantel. Los abucheos se hicieron sentir fuerte y dejaron en evidencia la tensión que se vive.

¿Quién fue el futbolista que se fue silbado?

El apuntado por la afición fue Memote Martínez, delantero de Pumas que no atraviesa un buen momento. Sus bajos rendimientos en la temporada están impacientando a los fans y es por eso que lo reprobaron tras irse reemplazado por el galés.

