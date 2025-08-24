Por la Jornada 6 del Apertura 2025 de la Liga MX, Pumas UNAM y Puebla igualaron 0-0 en el Estadio Olímpico Universitario en un partido sin muchas emociones pero que se dio un debut muy esperado por la afición de los Universitarios. Tras el duelo, el entrenador Efraín Juárez analizó el rendimiento del equipo.

Así inició: “Me parece que en el primer tiempo no tuvimos esa movilidad de pelota, que damos de un lado a otro. No lo hicimos en repetidas ocasiones y quisimos siempre, a lo mejor en la toma de decisión, de meter el centro cuando teníamos que jugar por dentro o de jugar por dentro y no metíamos el centro“.

Y continuó: “En funcionamiento me quedó un poquito más con el segundo tiempo. Empezamos a meter pelotas entre líneas, que en la pérdida recuperábamos, y estábamos ahí”. Y agregó: “Siempre he dicho que los partidos se ganan en las áreas. La realidad es que seguimos generando, pero nos está faltando esa cerecita en el pastel“.

Además, le dio valor a lo hecho pese a que no se gana: “Estamos muy conscientes que nos falta ese último paso, el último tercio y ojalá podamos encontrarlo pronto. Ahorita le decía a los muchachos, hay que ver el vaso o medio lleno o medio vacío. Son cuatro partidos que no perdimos pero no ganamos, esa es la realidad son tres empates y una victoria“.

Por último, dejó en calor lo que le gustó y lo que falta mejorar: “La realidad es que tenemos que estar conscientes de que tenemos que sumar. Me ha gustado que mantenemos el cero y bueno, que en esa generación de fútbol y de jugadas y que queremos ser ofensivos, nos está faltando esa chispita, esa cosita que ojalá lo encontremos pronto“.

Pumas UNAM sigue buscando un delantero

El estratega también dio indicios de que se busca un atacante más: “El mercado sigue abierto y ojalá esta semana podamos tener alguna noticia yo solamente agradecerle a mi directiva porque hemos hecho un esfuerzo conjunto para poder traer todo lo que hemos querido y obviamente en esa circunstancia no hemos encontrado, estamos trabajando para traer lo mejor en nuestras circunstancias para apuntalar al equipo”.

