El zaguero de los 'Universitarios' vio la roja ante Santos, pero igualmente tiene chances de estar el sábado.

Más allá de todo lo que dejó la última derrota ante Santos Laguna desde lo futbolístico, en Pumas estallaron por la tarjeta roja que le cobraron a Nathan Silva. Los propios futbolistas y posteriormente el cuerpo técnico y la directiva se manfiestaron muy disconformes con la decisión del árbitro principal contra el defensa.

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En las horas posteriores al juego en Torreón, el jugador mismo salió a destrozar públicamente al juez por su determinación, que consideró fuera de lugar y exagerada. El marcador central y todo Pumas consideraban que con una amonestación era suficiente, y que la expulsión era demasiado castigo para esa jugada.

Ahora bien, un día después del escándalo en casa de los ‘Guerreros’, la directiva habría encontrado una solución para que esté con Tigres, pese a la tarjeta roja recibida. Pumas muestra optimismo para que Nathan Silva pueda disputar el próximo partido del primer equipo, lo cual llamó la atención de parte de la afición auriazul.

Nathan, disgustado con la penalidad [Foto: Getty]

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Según informó Fabrizio Domínguez Castilla, corresponsal de Pumas para FOX, confirmó que Pumas elevó una protesta formal a la Comisión de Apelaciones de la FMF. Tras una rápida reunión interna, la directiva preparó un reclamo y se lo envió de inmediato al ente pertinente, apuntando a poder tener a disposición al brasileño.

Según reportó el periodista que sigue la campaña auriazul, en CU confían que las autoridades le quiten la tarjeta roja a Nathan Silva y pueda estar en el grupo ante Tigres. Dentro de la institución señalan que creen que el fallo del árbitro contra el zaguero fue tan burdo que amparados en el reglamento pueden conseguir su cometido.

En caso de que se revierta la penalización al brasileño y quede habilitado para jugar, Nathan Silva será titular el sábado pues es indiscutido para Esteban Solari y su CT. Pumas y Tigres tienen prácticamente los mismos puntos en la tabla del Apertura 2026, por lo que será una ‘final anticipada’ de cara a los Playoffs de esta Liga MX.