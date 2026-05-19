Efraín Juárez podría despedirse de Pumas si sale campeón

Llegó lo que la mayoría de la afición de Pumas esperó por poco más de cinco años, una anhelada final. El conjunto de Efraín Juárez está a 180 minutos de conseguir el octavo título de la escuadra ante Cruz Azul, pero en caso de lograrlo las cosas no saldrían como todos esperaban, sino que significaría el adiós del estratega.

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Hay que recordar que Juárez aún tiene seis meses de contrato con el equipo auriazul, pero hay piezas que a lo mejor el equipo podría recuperar, hablando de los lesionados, aunque también hay otros elementos que se le podrían ir y que son clave para la plantilla como es el caso de Jordan Carrillo, por lo que se tendría que analizar qué hacer.

Al técnico mexicano le costó formar este equipo por bajas de lesionados e incluso por convocatoria a Selección, pero aún así logró el cometido. Quitarle más piezas podría hacer que el club no fuera el mismo para el próximo semestre y si las cosas no salen bien incluso en este torneo ante La Máquina su futuro podría estar en duda.

¿Efraín Juárez se va de Pumas?

De acuerdo con la información del periodista de FOX, Fabrizio Domínguez, hay equipos en Europa que estarían buscando al estratega para continuar su carrera en el Viejo Continente, por lo que el técnico tiene el sueño de poder dirigir allá, en esta ocasión no como auxiliar, sino que se le dé la confianza que le tuvieron en Pumas.

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🌎✈️ El tiempo de Efraín Juárez en Pumas tal vez se termine…



Con información de @FabrizioDC_, hay interés de clubes europeos para llevarse al técnico mexicano. 🥹#LosEspecialistas pic.twitter.com/fbyu50gaJH — FOX (@somos_FOX) May 19, 2026

Debido a que aún tiene contrato con el cuadro universitario, la fuente menciona que sí se iría sólo si llega una muy buena oferta para la plantilla. Los contactos que tiene el estratega en el Viejo Continente le pueden ayudar a lograr esta posibilidad, aunque por el momento no hay nada que se acerque a una oportunidad formal.

En síntesis

El director técnico Efraín Juárez buscará coronar a Pumas tras cinco años sin llegar a una final.

buscará coronar a tras cinco años sin llegar a una final. El estratega mexicano tiene vigentes seis meses de contrato con la directiva del conjunto de la UNAM.

con la directiva del conjunto de la UNAM. El periodista Fabrizio Domínguez de FOX reportó el interés de clubes en Europa por contratar al entrenador.