Igor Thiago agradecido con Efraín Juárez por ir al Mundial con Brasil

Las revelaciones desde que inició el 2026 se han dado tanto en México como en Inglaterra. Aquí en la Liga MX lo estamos viendo con Efraín Juárez que llevó a Pumas a una Final después de casi seis años; mientras que en Inglaterra, lo vemos con Igor Thiago quien ha tenido una muy buena temporada con el Brentford de la Premier League.

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El camino de ambos se vio entrelazado cuando el brasileño estaba siendo figura en la Segunda División de Bulgaria con el Ludogorets. Ahí, el técnico de Pumas era auxiliar del Brujas en Bélgica, por lo que llevó a este futbolista a la plantilla, en 2023, a pocos años de eso, ayer recibió su primera convocatoria por Carlo Ancelotti para ir a un Mundial.

Igor agradece a Juárez su primer Mundial

Para muchos es el “Ancelotti mexicano” y ahora todo cobra sentido con Igor, quien sostuvo una entrevista con Telemundo y dio su agradecimiento a “Efra” por su llamado, ya que a él le reconoce la idea de llevarlo al futbol en Bélgica y quedarse incluso entrenando con él para que pudiera mejorar; justo hoy ambos brillan.

“Efraín es amigo mío, es un gran tipo. Me enseñó mucho, quien creyó en mí, quien durante todo este tiempo que trabajamos juntos aprendí mucho de él y también tuvo un papel fundamental para que yo pueda estar aquí hoy, por la ayuda que me dio en el entrenamiento. Muchas veces nos quedábamos ahí una hora. Así que eso es algo que le debo en gran medida a él. Si hoy estoy aquí es gracias a Dios, a mí y a él también”. Igor Thiago

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Igor Thiago hablando de Efraín Juárez, quien lo descubrió en Bulgaria y se lo llevó al Brujas.



Hoy está en la lista de los brasileños que disputará la próxima Copa del Mundo.



Gracias al Ancelotti mexicano, Ancelotti se lo lleva al mundial.



📹Telemundo pic.twitter.com/b45VaQ9PFk — FER GOLPARA (@streber10) May 19, 2026

Cuando Thiago llegó al equipo de Juárez llegó con 20 goles y 11 asistencias en 53 partidos, siendo campeón de Supercopa, Copa y Liga de Bulgaria. Se coronó campeón con el Brujas siendo figura y proyectado en la Conference League, por lo que fue fichado por el Brentford en una de las grandes ligas y ahora irá a un Mundial.

En síntesis

El técnico Carlo Ancelotti convocó al delantero brasileño Igor Thiago para disputar la Copa del Mundo.

convocó al delantero brasileño para disputar la Copa del Mundo. El futbolista agradeció públicamente al entrenador Efraín Juárez por impulsarlo en su carrera en Europa.

por impulsarlo en su carrera en Europa. El estratega mexicano dirigía como auxiliar en el club Brujas de Bélgica durante el año 2023.