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Video: Keylor Navas le roba a Salomón Rondón y a Pachuca la Final del Clausura 2026 y se la da a Pumas

El portero de Pumas hizo un excelente achique que evitó el gol de Pachuca que eliminaba a los universitarios.

Keylor Navas salva a Pumas y le da el pase a la Final
© Hector Vivas/Getty ImagesKeylor Navas salva a Pumas y le da el pase a la Final

Pumas logró clasificar a la Gran Final del Clausura 2026 en la Liga MX, después de una sequía de finales desde hace cinco años y medio, Efraín Juárez logró llevar a este equipo a estas instancias. Sin embargo, a quien se le debe mucho de la última jugada de peligro es a Keylor Navas, quien le arrebató el gol a Salomón Rondón.

Era ya el minuto 91 del encuentro y se habían agregado 5, Pachuca estaba peleando la pelota y se dirigía hacia el arco rival para conseguir ese gol que acabara con los sueños de los universitarios y mandara a los Tuzos a la Final ante Cruz Azul, Robert Kenedy desde media cancha vio a Rondón y le dio la pelota cerca del área.

¡Keylor Navas, la figura!

El futbolista venezolano recibe bien el balón, lo baja, lo acomoda y cuando va a disparar hacia la portería, Keylor aparece achicando, por lo que siente la presión del arquero y hace terrible falla mandando el esférico muy potente y por encima del arco, por lo que inmediatamente el tico festeja su hazaña para intimidar y acortarle el espacio al rival.

El mérito muchos se lo dieron al arquero de Pumas, ya que regularmente es Rondón quien hace ese tipo de goles y le cuesta fallar. Esas eran claras para el venezolano, pero la buena cobertura que hace el guardameta costarricense impide que remate de la mejor manera evitando así el gol que los dejaba fuera de la Final.

Si bien, la falla es algo relevante por parte del delantero de Pachuca, el achique que logra Keylor demuestra que estaba atento para evitar que cayera la anotación y ahora haber hecho lo correcto en esa jugada le está permitiendo al conjunto universitario llegar a una final más y soñar con la octava estrella para la plantilla.

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En síntesis

  • Efraín Juárez clasificó a Pumas a la Final del Clausura 2026 tras cinco años de sequía.
  • El portero Keylor Navas evitó el gol de la eliminación con un achique en el minuto 91.
  • El delantero Salomón Rondón falló la última jugada de peligro para el conjunto de Pachuca.
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
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