El director técnico mexicano sacó pecho luego de la clasificación de los Universitarios a la definición de la Primera División de México.

Bajo el marco de la Vuelta de las Semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX, Pumas UNAM venció 1-0 a Pachuca y clasificó a la Final del certamen nacional tras un global de 1-1 pero con una ventaja deportiva que lo favoreció por haber terminado mejor posicionado en la Fase Regular.

Publicidad

Tras el compromiso, el director técnico Efraín Juárez habló en conferencia de prensa y analizó el partido y la clasificación: “Esto es un trabajo de seis meses. Por eso hoy calificamos como primer lugar en el global. Lo merecíamos por lo que hemos hecho en seis meses, no por lo que se hace en dos o tres semanas“.

Y continuó: “Creo que ese recorrido ha ilusionado mucho a la gente para estar ahí hoy, con todas las ganas y la ilusión de competir contra un rival importante y pelear por el campeonato, que era uno de los objetivos“. “Ahora, ¿recuerdan en San Diego? Si yo les contaba ese día que íbamos a pelear el campeonato, nadie me creía“, subrayó.

"Yo les contaba que iba a traer el campeonato y nadie me creía"



Y decir que Efraín Juárez está a 180 minutos de poder ganar el título con Pumas 😱 pic.twitter.com/G9DqUI4XYl — Futbol Picante (@futpicante) May 18, 2026

Publicidad

Además, agregó: “Ahí adentro sí me creyeron porque hicimos una charla después de ese partido, nos comprometimos y entendimos muchas cosas como grupo, como institución, y hoy, tres meses después, estamos peleando una final. Es increíble“.

Para cerrar, también habló de su futuro: “No tengo idea de qué va a pasar mañana, así que prefiero enfocarme únicamente en el presente, sin preocuparme por el futuro“. “Así enfrentamos nosotros cada día, con fe en lo que hacemos en el trabajo y en lo espiritual, confiando y avanzando, aunque no sepamos qué va a suceder después”, concluyó.

¿Cuándo y dónde jugará Pumas UNAM la Final del Clausura 2026?

El partido de Ida entre Cruz Azul y Pumas UNAM será, a falta de confirmación oficial, el jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes de Ciudad de México tras una gestión de la directiva de los Celestes. En tanto, la Vuelta será el domingo 24 en el Estadio Olímpico Universitario. La Liga MX aún debe confirmar los horarios.

Publicidad

En síntesis