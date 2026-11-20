Pumas UNAM recibe este sábado a Rayados con la ilusión latente de poder clasificar a la Liguilla del Apertura 2026. El equipo auriazul no tiene las de ganar en sus posibilidades porque no depende de sí mismo, pero lo último que se pierde es la esperanza.

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Pumas no tuvo el torneo esperado, sobre todo si se considera que fue subcampeón de la pasada Liga MX. Esteban Solari fue el principal cuestionado por el rendimiento irregular del equipo, pero Adalberto Carrasquilla respaldó al entrenador argentino y pidió por su continuidad.

Adalberto Carrasquilla sobre el proceso con Esteban Solari

“Creo que la responsabilidad en esta parte no cae diría en ningún lugar, hubo un cambio previo a la temporada y ese cambio por ahí muchos no se lo esperaban y nos tocó adaptarnos. Los cambios toman tiempo, hemos demostrado que hemos encontrado ese estilo, el barco encaminó hacia donde quiere ir, y lastimosamente fue un poco tarde, viendo los números, nos encontramos esta situación”, comenzó diciendo el panameño en entrevista en TUDN.

“También del lado de un proceso hay que decir que qué bueno que el proceso nos lleva a la última jornada con esa oportunidad, quiere decir que si damos continuidad de cara a la siguiente temporada podemos ser esos Pumas fuertes de local, de visita y con la ilusión que tenemos hoy en día que es buscar los títulos“, agregó Adalberto Carrasquilla.

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Adalberto Carrasquilla en la Fecha FIFA (Reuters)

El futbolista de Pumas volvió a decir que respalda a Esteban Solari: “Se lo hemos demostrado, cómo se matan, no hay duda que todo estamos respaldándolo, estamos comprometidos para que este proceso salga de la mejor manera, hay buen grupo y hay qué aprovecharlo“.

Pumas tiene que ganarle sí o sí a Rayados este sábado para darse una posibilidad de meterse en la Fiesta Grande, pero también depende de los resultados que consigan Xolos, Pachuca y Club León. Que el equipo no entre a la Liguilla sería una gran decepción y genera una incógnita la continuidad de Esteban Solari en caso de no lograr el objetivo.

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En síntesis