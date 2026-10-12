David Faitelson criticó a César Huerta por su expulsión con Pumas ante Cruz Azul: “Una pena”

César Huerta convirtió un gol ante Cruz Azul pero luego se hizo expulsar, una acción que afectó a Pumas en el partido.

César Huerta convirtió un golazo, la primera anotación desde su regreso a Pumas, y todo era alegría y bullicio en CU en el momento en el que el ‘Chino’ colocó el 2-0 del conjunto auriazul frente a Cruz Azul. No obstante, minutos después, el extremo mexicano fue expulsado.

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César Huerta vio la segunda tarjeta amarilla después de propinarle una plancha a Jorge Rodarte. La maniobra del mexicano para disputar ese balón fue innecesaria y David Faitelson responsabilizó al ‘Chino’ de lo que le vino después a Pumas ya que no pudo sostener el triunfo.

“No puede ‘El Chino’ Huerta hacerse expulsar como lo hizo. Tenía una tarjeta amarilla. Era en una zona del campo donde pasaba a mayores. Una pena. Pumas desperdicia una gran oportunidad de enderezar su temporada”, escribió el periodista en sus redes sociales.

Carlos Hermosillo criticó a César Huerta

Otro protagonista que criticó al futbolista de Pumas fue Carlos Hermosillo, el histórico exjugador de Cruz Azul: “Es una irresponsabilidad hacerse expulsar teniendo el dominio total del partido. Cuando tú te haces expulsar y dejas a tu equipo con un hombre menos es una irresponsabilidad“, dijo en el programa ‘La Última Palabra’ de Fox Sports.

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El momento de la expulsión a César Huerta (Imago7)

Más allá del error de César Huerta, quien sí lo defendió fue Esteban Solari, el entrenador de Pumas: “Chino hizo un gran partido, se le vio conectado, se le vio dando pases de gol, haciendo gol, estaba en un momento excelente y bueno, dos amarillas en un ratito y se acabó. Cambió el partido completamente y eso es lo inesperado del futbol, las cosas que uno no planea y nos afectó, porque no solamente es que nos falte un jugador, sino que nos falte él”.

Además del problema de haber tenido que jugar 60 minutos con un hombre menos, ahora Pumas no podrá contar con César Huerta para el duelo trascendental del próximo viernes frente a Atlante. El cuadro auriazul irá en busca del triunfo sin el ‘Chino’.

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En síntesis