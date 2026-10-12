El jugador apuntado por la afición de Pumas tras el empate con Cruz Azul: “El peor fichaje”

El empate con Cruz Azul fue decepcionante para los aficionados, quienes descargaron su bronca con un futbolista.

Pumas comenzó el partido contra Cruz Azul de la mejor manera posible al convertir dos goles en 15 minutos. Sin embargo, el encuentro cambió rotundamente tras la expulsión de César Huerta y el juego en CU terminó empatado por 3-3.

Publicidad

El equipo de Esteban Solari desaprovechó una oportunidad para ganar y la afición rápidamente le echó la bronca a muchos jugadores en CU y también en redes sociales. En este sentido, el principal apuntado fue Luciano Herrera, el argentino que llegó de Newell’s Old Boys de Rosario.

Lo curioso es que Luciano Herrera no fue titular e ingresó en el minuto 76 del encuentro, pero esos 15 minutos le valieron a los aficionados para que el argentino sea el principal apuntado.

“No entiendo cómo chingados Luciano Herrera es jugador profesional. No sabe recibir balones, corre fuera de la cancha, no aporta absolutamente nada. Es el peor fichaje desde Robert Ergas“, aseguró un aficionado en X (ex Twitter).

Publicidad

El extremo argentino ha sido uno de los más criticados desde que comenzó la temporada, una campaña en la que Pumas hasta el momento no ha estado a la altura. “Luciano entró a caminar. Sáquenlo del club, es una basura. De los peores jugadores que he visto en mi vida“, escribió otro aficionado auriazul.

Después del empate con Cruz Azul, ahora el equipo de Esteban Solari se preparará para jugar el próximo viernes frente a Atlante en un partido trascendental para las aspiraciones de Pumas en su intento de clasificar a la Liguilla de la Liga MX.

Los aficionados criticando a Luciano Herrera

Publicidad